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合法「0元購」？超商架上驚現免錢商品 內行嚇瘋：快提醒店員

聯合新聞網／ 綜合報導
超商現職人員透露，業務用原物料在系統標價多顯示為0，且包裝上通常會註明非賣品。示意圖／ingimage
超商現職人員透露，業務用原物料在系統標價多顯示為0，且包裝上通常會註明非賣品。示意圖／ingimage

台灣超商販售品項都會推陳出新，就有一名網友在逛超商時，意外在冷藏貨架上發現一款「高蛋白榛果可可牛乳」，但定睛一看，下方的價格標籤竟赫然印著大大的「0元」，讓他驚訝直呼是「第一次看到」。照片曝光後，釣出一大票超商現職同業崩潰直呼：上貨的店員恐怕「闖大禍、要起飛了！」

有網友在Threads分享一款包裝頗具質感的「SF高蛋白榛果可可牛乳」，被整齊地擺放在飲料冷藏架上，看起來與常態販售商品無異。然而，最引人注目的莫過於商品下方插著的專屬價格卡，上面的數字居然不是特價，而是破天荒的「0元」。

照片曝光後引發網友熱議，紛紛表示，「難道這是台灣合法的零元購嗎？」、「拿去櫃檯刷條碼就能免費帶走嗎？」、「直接整排搬走買爆！」更有不少人吐槽，這價格卡明顯不對勁，店員竟然還能毫無懸念地插上去，開玩笑稱「放上去的人腦子也是辛苦了」。

不過，大批資深超商同業與內行人看完照片後，趕緊出面揭開真相，直言「那是下一檔期新品咖啡的原物料，根本不是獨立販售的商品！」內行員工解釋，這罐榛果可可牛乳屬於「業務專用原料」，理應收在櫃檯後方的冰箱中，作為下週三即將登場的新口味咖啡基底，完全不可擺在一般貨架上供民眾自行拿取。

至於為何會出現「0元價格卡」？同業指出，這類業務原料在系統建檔時的成本或標價通常會顯示為0，推測該店值班人員可能是不懂業務的新進員工，加上「完全沒看店內每兩週更新一次的雙週刊指引」，才會把咖啡原料當成一般飲料，甚至連0元標籤都一起印出來上架。

不少店員同情地表示，這張圖早就傳遍了各大課區與門市群組，甚至傳出「區顧問已經通報」的消息。同業紛紛替這位粗心大意的店員與該店長捏把冷汗，崩潰求饒：「求求你救救店員，請他趕快收下來吧！」、「這家店長準備被罵慘了」。

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