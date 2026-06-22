花蓮人看「七星潭踏浪片」集體驚嚇 海巡示警：千萬別碰這地海水

擁有絕美湛藍海景與獨特灰白礫石的花蓮七星潭，向來是國內外旅客造訪花蓮的必遊聖地。一名網友日前分享自己在七星潭岸邊踏浪的唯美打卡短影音，直呼「真的好美，明年還來！」沒想到影片中原PO站立的位置過於靠近浪花，吸引大批在地花蓮人與專業海巡隊員留言警告：「你退一步明年還能來，進一步可能七天後才回來！」

影片在Threads上曝光後，原PO隨即將貼文釘選並公開致歉，坦言自己是「不良示範」，承諾未來欣賞美景會更關注自身安全。究竟為何會驚動大批網友？在地潛水員與攝影師一針見血地點出，七星潭屬於極度危險的「陡降型海灘（礫石坡海灘）」。

從海底地形分析，七星潭外海正是米崙斷層的交界處，海岸線沒有任何島嶼或岬角遮蔽，直接承受太平洋湧浪的迎面衝擊。其海底景觀絕非西部沙灘那般平緩延伸，而是離岸不到50公尺，海底深度就會驟降至10公尺、甚至50公尺以上的深海溝。「看到水面顏色異常深藍、完全沒有白色浪花的地方了嗎？那下面不是平坦的床底，是直接踩空的斷層！」

除了地形險惡，七星潭的浪況更是變幻莫測。由於礫石坡度陡峭，大浪拍打上岸時，退浪的回流力量（拖拽力）極為強勁。一般遊客若赤腳踩在滑動的鵝卵石上，只要被一波小浪打濕腳踝，腳下的礫石就會瞬間打滑塌陷，讓人失去重心摔倒。在身體失去平衡的剎那，強烈的大浪回捲力與無預警襲來的「瘋狗浪（長浪）」，會在短短幾秒內將遊客強行拖入深海區。

雖然花蓮縣政府近年已針對特定具備豐富開放水域經驗的專業泳者，在夏季限定開放水域活動申請，但必須配戴專業的水鞋、防寒衣與「充氣式救生浮球（浮標）」，且入水與出水都需要採取「腹部貼地攀爬」等專業姿態。對於一般完全沒有海洋知識的普羅大眾來說，「（這區域）完全不要碰到海水」才是死守生命線的鐵律。

此外，海巡署也溫馨提醒，民眾前往海邊前可利用官方「Goocean」系統即時查詢海域波動狀況，若在沿岸遭遇緊急危險，請立即撥打「118」免付費海事服務專線請求協助。同時，七星潭的鵝卵石受到《海岸管理法》嚴格保護，私自撿拾帶走不僅違法，更破壞了天然防波地形，唯有共同守護這片美麗卻誠實的海洋，才能高高興興出門、平平安安回家。