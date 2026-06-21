40年前中鋼有多香？他翻出當年錄取書 網見薪水驚呆：5年買房免貸款

「鐵飯碗」的標準會隨著時代改變，但有些企業的光環，至今仍讓不少人印象深刻。一名網友日前在Dcard發文，曬出一張塵封40年的中鋼錄取通知書，其中記載的月薪數字吸引大批網友討論，不少人也藉此回顧當年中鋼在就業市場上的競爭力與影響力。

原PO表示，最近整理家中物品時，意外翻出父親40年前收到的中鋼錄取通知書。從照片可見文件已有些泛黃，日期為民國74年，通知書上載明月薪為新台幣1萬6700元。原PO看到後相當好奇，忍不住發問：「40年前能進中鋼到底有多厲害？」也想知道當年的中鋼在台灣產業界究竟處於什麼樣的地位，貼文曝光後立刻吸引大批網友留言討論。

不少網友直呼40年前能夠進入中鋼工作「相當不容易」，絕對稱得上是令人稱羨的職涯選擇，也有人形容「40年前的中鋼，大概就像現在熱門科技業的地位」。另有留言指出，當年中鋼不僅待遇優渥，錄取競爭也相當激烈，師級管理師職缺甚至曾出現數百人爭取一個名額的情況，顯示其在求職市場上的吸引力。

此外，也有不少網友從當年的薪資與物價水準分析這份錄取通知書的含金量。有人指出，當時一般月薪大約僅數千元，中鋼開出的1萬6700元已明顯高於平均水平，「公務員也才1萬上下，這已經很強了，在那時候存5到8年就可以不用貸款買房子。」還有網友回憶，當年紅茶、冰品只要幾元，魯肉飯約10元左右，顯示當時的購買力與現今有不小差距。網友也進一步比較房價變化，認為過去房屋負擔相對較輕，以當時的薪資條件來看，甚至有機會可以「半年買套房」。

近年來房價議題也持續在社群平台引發討論，不少年輕族群時常感嘆「買不起房子」。本站曾報導，有網友發文指出隨房價持續攀升，即使是收入相對穩定的公務員，也逐漸面臨購屋壓力，引發不少人共鳴，認為薪資成長速度難以追上房價漲幅。也有網友在相關討論中表示，若缺乏資產累積或投資，即使是高薪職業，仍可能面臨相似的財務壓力。