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洗完頭「1行為」很母湯 髮型師曝易滋生細菌：味道堪比狐臭

聯合新聞網／ 綜合報導
美髮專家指出，洗頭後應優先將頭皮徹底吹乾，否則潮濕環境易引發馬拉色菌等黴菌感染，導致頭皮發癢出油。示意圖／ingimage
美髮專家指出，洗頭後應優先將頭皮徹底吹乾，否則潮濕環境易引發馬拉色菌等黴菌感染，導致頭皮發癢出油。示意圖／ingimage

許多留長髮的女性或民眾在洗完澡後，習慣用毛巾將濕漉漉的頭髮包成「木乃伊」，等保養完、甚至滑完手機後才慢吞吞地去吹頭髮，認為這樣既吸水又省時。然而，一名髮型師近日發文苦勸，拜託大家洗完頭千萬不要久包，務必優先吹乾頭皮，並崩潰形容那股「悶發霉」的頭氣味簡直堪比狐臭。

一名女造型師在Threads上發文苦勸：「我拜託各位女生，洗完頭不要包著，一律先吹乾頭皮！」她指出，許多客人頭髮沒乾就用毛巾包著，導致頭皮在濕熱環境下演變成細菌瘋狂滋生的溫床。

原PO無奈坦言，即使自己在洗頭台上幫客人認真清洗了兩次，一旦對方的頭皮有長期悶著的習慣，「吹風機熱風一下去，那個味道真的是整間店的人都會開始尋找臭味來源。」她更心酸形容，髮型師的鼻子真的很可憐，那股混合了汗水、油脂與細菌霉味的「頭氣味」，殺傷力堪比狐臭、腳臭，或是「衣服陰乾了一個月的致命悶臭味」，求饒大喊希望大家放過美髮師。

貼文曝光後，勾起無數網友的崩潰共鳴。有人分享與閨蜜出遊的驚悚體驗，直言對方從浴室出來包著頭滑手機長達兩小時，結果對方一解開毛巾開吹時，「自己差點奪門而出」，且當事人通常完全毫無自覺。更有苦主現身說法，表示自己以前一直有頭皮屑和怪味困擾，自從戒掉包頭、洗完馬上擦乾吹頭皮後，頭皮癢跟油耗味就奇蹟似地完全消失。

針對有網友疑惑詢問，剛洗完頭已經沒有油垢，「細菌到底要吃什麼？」以及「細菌哪有繁殖這麼快？」專家與內行網友也出面解密。頭皮本身就存在常在菌叢，例如「馬拉色菌」與黴菌，洗完頭後若長時間用浴巾包覆，內部高溫、高濕的微環境，正是微生物瘋狂增殖的「黃金培養皿」；此外，若吹乾後沒有讓濕熱氣散掉就立刻綁頭髮，也會形成類似柴犬「反潮」的狀況，導致頭皮發霉、發臭甚至是黴菌感染。

不過，也有大批主婦與習慣包頭的民眾反彈，認為「如果不包頭會一直滴水很崩潰」、「洗完馬上吹，皮膚保養品根本來不及擦就乾掉了」；也有人質疑，每次去外面髮廊洗完頭，也都是被包著走回座位等個5到10分鐘，難道乾髮帽或包頭毛巾真的是智商稅？

美髮專家對此澄清，「包頭吸水可以，但時間最好嚴格控制在3至5分鐘內。」毛巾或乾髮帽的功能，僅在於快速吸走髮絲表面多餘的大量水分，絕對不能包著敷面膜、看電視甚至睡覺。若擔心保養皮膚時頭髮披散，可使用大髮夾將頭髮輕輕夾起，擦完乳液後立刻吹乾，讓髮根保持蓬鬆不扁塌。

頭髮 吹風機 髮廊

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