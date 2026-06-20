威秀影城總有4個灰色座位？前員工揭實際用途：是爆米花位

你有發現過電影院有保留座位嗎？一名網友表示，威秀影城幾乎每個場次都固定保留4個灰色座位，讓他忍不住好奇，這些位置究竟是保留給誰使用？貼文曝光後掀起熱烈討論，也釣出前員工親自解答。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期購買威秀影城電影票時，發現每個場次的座位圖上似乎都會出現4個灰色座位，而且一般觀眾無法選購，因此好奇是否屬於保留席，或是專門提供給主管、公關等特定人士使用？

貼文一出後，不少網友都表示「每次都有看到，還好奇怎麼有人在一片空白的座位中，特別選那4個位置」、「原來還有保留位喔」、「昨天去秀泰看，APP看已經被劃走，到結束都沒人坐，還想說好天哦，怎麼有人忘記看電影」、「是保留位，客運業也有這種設計」、「被發現了，之前劃位都會選保留位旁邊，因為隔壁通常不會有人坐」、「曾被換到那個位置，因為上一場電影的觀眾打翻飲料，導致原本座位濕掉，工作人員就安排我換到保留位」。

此外，也有自稱是威秀影城前員工的網友回應「那四個位子是處理客訴用的，開演後沒什麼狀況的話會開放出來，或是讓下班的員工簽員工票，讓他們去坐在那邊看」、「這稱為爆米花位（爆位），是對於影廳能夠進行進一步彈性處理的空位，以利因應突發狀況；若要坐它，是需要值班主管同意開放，或是進行其他影廳客訴轉移此影廳的招待同步資訊，授權進行」。

本站曾報導，以往到電影院看電影，是不少人喜愛的休閒活動，但有網友分享，台北某些電影院的人潮，不知道為什麼「變得很少」，好奇是因為電影題材不夠吸引人，還是大眾的娛樂習慣改變？

對此，不少網友都表示「以前一個月3次都看不同片，現在3個月一次甚至不到，主要片都不吸引人了」、「娛樂的未來是：電玩跟抖音。電影就跟書一樣落伍了」。也有人表示還是會去，「大片還是會去電影院看，家裡沒那個螢幕跟喇叭」、「我幾乎每個禮拜都會去電影院」。

此外，也有網友回應「疫情後真的少去很多，有些沒那麼急著想看的，現在串流很多都很快上架，乾脆等串流」、「我覺得被串流影響很大，疫情真的改變很多生活習慣」、「娛樂習慣轉變，現代人連20分鐘的YT影片都嫌長了」、「串流的影響真的不小，很多人進電影院觀看的標準變高了，要好看到覺得有必要才會上映就去看」。