「尬電」到底在喊什麼？濟顛禪師口頭禪爆紅 網揭真相：與宗教無關

台東玄濟宮遶境活動相關畫面在社群平台瘋傳，現場數百名信徒身穿印有外星人圖樣的紫色團服，在廟埕前集體跪地參與儀式，而自稱「濟顛禪師」的宮方主事者在活動現場頻頻高喊「尬電」兩字，不少人看完後滿頭問號，開始追問：「到底什麼是尬電？」

一名網友在臉書發文寫道，「可否弱弱的問一下，『尬電』是什麼意思啊？！」貼文一出立刻吸引大量留言，「『尬電』是英文髒話『God Damn』的中文諧音網路用語」、「但從宗教來看，那是對神不敬的髒話」。

還有人歪樓搞笑解讀，「窗簾吧」、「給他電落去的意思啦！台語發音，懂嗎？」、「歹丸俚語～纠眾打人的意思～」。

其實，「尬電」不是宗教術語，也不是特殊儀式用語，是已流行多年的網路諧音詞。大約從2019年前後開始在年輕族群與社群平台流行，常見於看到誇張場面、遭遇荒謬事件或情緒被放大的時刻。

有網友認為，「God Damn」雖然在網路語境中已逐漸口語化，但原意仍帶有較強烈情緒色彩，甚至涉及對神的不敬，因此認為出現在宗教場合顯得格外違和，不少人留言諷刺：「但沒看到神……看見神棍倒是」。

英文老師畢靜翰過去曾在社群分享，指出美國電影裡雖常出現「God damn」，但日常生活中不少人其實會避免直接使用，原因在於有人認為語氣過重，也有人視為對上帝不夠尊重。因此英語使用者常改用較溫和的替代說法，例如「God dang」、「God darn」，或以「Gosh」取代「God」，降低冒犯感，也讓情緒表達保留空間。