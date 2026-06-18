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機票都不夠…他參考小紅書「上海10日遊」 預算曝光網傻眼：只有詐騙會接

聯合新聞網／ 綜合報導
有旅行社業者分享遇到一位依照網路價格來議價的顧客，讓他直呼無奈。示意圖／AI生成
有旅行社業者分享遇到一位依照網路價格來議價的顧客，讓他直呼無奈。示意圖／AI生成

近年越來越多人會透過各種社群平台搜尋旅遊攻略，像是小紅書、短影音或旅遊社團，不少人也會參考網友分享的「超省錢玩法」，希望用更低成本換到高CP值行程，不過未經官方或旅行社實際報價確認，常常會與真實市場價格出現落差。近日就有一名旅行社業者在臉書社團「靠北旅遊業」發文，分享遇到一位依照網路價格來議價的顧客，讓他十分無奈，貼文曝光後也引發不少網友直呼「傻眼」。

原PO表示，近期接獲一組約15人的旅遊團體詢問，對方因看了小紅書上的旅遊分享與報價資訊，便希望規劃一趟涵蓋上海、江南、蘇州、義烏等地的10天行程。不過，除了行程天數長之外，對住宿與交通條件也有不少要求，包括希望入住上海、蘇州等地鬧區或熱門景點周邊飯店，杭州則希望安排湖景區附近住宿；交通方面則要求車況舒適，不希望搭乘過於老舊的車輛，同時還要包含餐食、景點門票以及導遊全程帶領。讓原PO傻眼的是，在提出如此多需求的情況下，對方卻希望整體費用壓在每人新台幣1萬3000元以內，讓他忍不住直呼「看到行程內容，我都快吐血了」。

原PO已向對方說明，透過旅行社安排本來就會比自行接洽價格高一些，然而對方一方面嫌旅行社報價太貴，一方面又擔心自行找業者會受騙。他表示，光是車資、司機、車輛、導遊、司導住宿與相關服務成本，加總後就不可能符合對方期待，因此後來乾脆提出較有彈性的半自由行方案，報價每人約1萬5400元，卻依然被嫌太貴。最後他更忍不住撂重話表示，該說的早就講得一清二楚，未來真的遇到被詐騙，「我保證絕對不會幫你們」。

貼文曝光後不少網友看完條件後直呼根本是「夢裡才有的價格」，紛紛留言「13000連機票都不夠」、「10天13000元，平均一天才1300元，怎麼可能還包住宿、餐食跟導遊」，甚至有人懷疑「那是人民幣計價吧」、「故意把RMB看成NTD了嗎？」。也有不少人將矛頭指向社群平台，直言「寫得天花亂墜」、「小紅書都是樣品屋」，認為容易讓人誤判實際旅遊成本。更有同業苦笑表示，遇到這類完全脫離行情的詢價，「直接已讀不回比較快」、「一開始就沒有行情概念的人，通常連報價都不想報」。

除了吐槽聲，也有理性討論指出，社群平台確實可能放大「超低價旅遊」印象，看似便宜的行程實際上可能還有不少隱藏成本，甚至出現「現場再加這個、再補那個」的情況。另有不少人提醒，若一味追求遠低於市場行情的價格，反而更容易落入消費糾紛甚至詐騙陷阱，「貪小便宜小心被騙」、「很有機會遇到詐騙，因為只有詐騙會接這種價格」。

近年來越來越多人傾向於「自由行」或「獨旅」，跟團的優劣也再次被拿出來討論，根據本站報導，有旅客認為自由行雖然彈性高，但要自己處理機票、住宿與交通規劃其實相當耗時；也有人坦言，身為偏「P人」性格，光是做行前功課就覺得很累，反而覺得跟團更省事，因為行程、交通與住宿都已安排好，只要跟著走即可。

小紅書 旅行社 上海

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