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公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

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公文用語太玄？驚見「至紉公誼」4字掀熱議 內行曝使用時機

聯合新聞網／ 綜合報導
公文用語與日常表達差異甚大，近日有網友在公文中發現「至紉公誼」一詞，忍不住驚呼「真的還有人在用」，並好奇非公務體系人士是否能理解。圖／AI生成
公文用語與日常表達差異甚大，近日有網友在公文中發現「至紉公誼」一詞，忍不住驚呼「真的還有人在用」，並好奇非公務體系人士是否能理解。圖／AI生成

公文用語與日常表達差異甚大，近日有網友在公文中發現「至紉公誼」一詞，忍不住驚呼「真的還有人在用」，並好奇非公務體系人士是否能理解。貼文引發熱議後，不少公務員紛紛現身分享常見公文文言用語，甚至有人整理出「公文翻譯對照表」，讓網友直呼長知識。

原PO在Threads發文表示，當看到公文中出現「至紉公誼」時感到相當驚訝，認為這類用語對一般民眾而言相當陌生，並寫下「真的還有人在用至紉公誼耶……不是公務員的朋朋們看的懂嗎？」引發討論。隨後有網友查詢後補充說明，「至紉公誼」意指感謝對方在公務上的協助，也有人留言表示「還真的沒看過，查了才知道」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友留言分享自身經驗，表示「至紉公誼」過去在請託他人協助時相當常見，也有人笑稱「我們這個小單位，整天在請別人幫忙，所以『至紉公誼』我超常用的，『實感德便』就比較少用」。另有網友指出，這類用語多出現在較正式或跨單位往來的情境中，尤其在需要對不常接觸的單位表達禮貌時，仍會刻意使用文言式公文語。

也有內行網友以幽默方式整理常見公文用語的「白話翻譯」，例如「查照辦理」意指請依規定處理，「查明見復」是查清後再回覆，「至紉公誼」則為感謝對方公務上的協助，「毋任感荷」表示十分感謝，「是否有當」即這樣是否妥當，「簽請核示」是請長官批示，「敬請裁示」為請指示辦理方向，「伏乞恩便」則帶有請求協助之意，「文存」相當於留存備查，「卓參」為提供參考，「洽悉」則代表已知悉。

對於這些傳統公文用語，不少網友看完直呼看不懂，紛紛留言笑稱「根本看不懂，為什麼不寫簡單一點」、「這是什麼高深的詞彙」，也有人無奈表示，不論是實際使用還是收到公文，都有種「解鎖新成就」的感覺。

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