日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

近期日本大型動漫連鎖店Animate（安利美特）引入新型退稅系統，卻在台灣赴日遊客圈引發軒然大波。許多第一批受災的網友回報，使用該店配合的新興退稅公司「Ocean」進行退稅時，原本高高興興領回的退稅款，竟然在跨境匯款後被扣到所剩無幾，甚至有人面臨需要倒貼銀行手續費的窘境，引發消費者強烈不滿與質疑。

據受災網友表示，原可退稅3120日圓，扣除退稅平台手續費和台灣的銀行手續費300元後，實際只拿到928日圓，抱怨平台手續費高達20%。不過，旅日達人林氏璧以網友提供的實際案例進行分析，指出退稅平台手續費應以實際消費金額計算，真正比例約為2.2%。

林氏璧表示，依該網友提供的數字回推，退稅3120日圓中，匯至台灣的跨境匯款手續費約為1500日圓（以0.2匯率計算），實際收到928日圓，其差額694日圓即為該平台手續費，約為未稅金額的2.2%，仍在正常範圍內。真正的問題在於該系統退稅僅提供銀行SWIFT電匯（即銀行之間轉帳）和PayPal，然而向台灣的銀行匯款會收取200元至800元不等的跨境匯款手續費，直接吃掉大部分退稅金額。

面對排山倒海的客訴，退稅公司Ocean於社群平台發表公告致歉，承認現行退稅作業機制未能充分反映跨境撥款過程中產生的相關費用，導致台灣旅客實際到帳金額低於預期。Ocean承諾將於一週內，主動透過註冊信箱聯繫受影響的旅客並提供個案補償方案，同時宣稱將在6月底前積極導入全新退稅管道，提供更低手續費、更快速且穩定的撥付服務。

林氏璧也特別提醒，這類新興退稅公司並非只是針對短期商機，隨著日本預計將於今年11月推行全新的「機場確認退稅」新制，Ocean極有可能就是未來在機場駐點、分食龐大跨境退稅商機的民營公司之一。