美食街繞一圈「還是選它」！網列5優點：少數不盤的日本名店

百貨公司或大型商場的美食街內，琳瑯滿目的店家常讓人有選擇障礙。不過有網友發現，不管在哪，日式連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」的人潮特別驚人，店門口幾乎都大排長龍，對此不少網友都認為，丸龜製麵品質穩定、CP值高，價格高低或口味濃淡都能自行掌握，因此成為美食街中的人氣店家。

丸龜製麵自2013年登陸台灣後，常能在各大賣場美食街發現其門市，然而在眾多美食環繞下，有網友發現它的顧客依然是最多的，每次經過都大排長龍，好奇發問「丸龜製麵是不是已經變成平民美食了」。

文章曝光後吸引大批網友點讚，「丸龜在美食街確實很平價」、「因為它是百貨最便宜的正餐」、「台南連快收掉的百貨公司的丸龜也生意興隆」、「如果和百貨美食街比起來算是平民價位了，而且人家還是現做的」、「200左右不踩雷的話首選丸龜」、「在百貨公司裡確實算平價美食，價格不算貴又有一定品質」。

網友也列出丸龜優點，包括品質穩定、乾淨，口味搭配自由度高，價格平實且不容易踩雷，「少數日本餐廳來台不是賣盤子價格的」、「以現在北部物價來說，丸龜真的是便宜到不行」、「廚房真的是數一數二乾淨的」、「比起其他家價格客單價釘死在230左右起跳，丸龜你要吃便宜吃貴可以自己搭配決定，口味要清淡要重口味都有，所以才會成為多數人繞一圈後的選擇吧」。

事實上，日本電視台曾公布過2019年丸龜製麵全球分店銷售排名，其中台灣就佔了第六、第九和第十，分別落在台中和新竹，可見該店在台灣熱門程度。另依該年排名，前三名分別為夏威夷、舊金山和洛山磯。