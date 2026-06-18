台灣哪些美食最被高估？網點名3類型「專騙盤子」 店員吐真相

台灣人愛吃美食，但有些熱門餐點卻讓不少人直呼「名過其實」。近日有網友在社群平台發文，「你覺得台灣最被高估的食物是什麼？不要戰店家，單純講食物」，貼文曝光掀起討論，其中有3大類型食物被點名「專門騙盤子」，連店員都忍不住跳出來吐槽。

該名網友在threads上討論，「你覺得台灣最被高估的食物是什麼？不要戰店家，單純講食物」。對此，許多人認為是無菜單料理，「撇開廚藝不講，價格不透明，盤子和食物比例8:2，真的不行」、「說真的只要是那種菜單沒價錢的，無菜單料理我都不敢走進去」、「只要看到這五個字就覺得要被痛宰，絕不嘗試」。

除此之外，健康餐盒同樣被點名，原因為多以水煮或簡單烹調食材，一份售價又動輒百元以上。網友們表示，「貴到讓你買完就沒錢買好吃的零食」、「這樣一盒要一百多塊，到底是在貴什麼」、「感覺不需要什麼廚藝，還賣得貴」、「健康餐就專門騙盤子的，自己去菜市場買料都能吃好幾天」。

而被認為最被高估的食物則是早午餐，眾人直言「把一個漢堡拆開來擺在盤子上轉頭賣你300」、「看似什麼都有，但實則每樣食材都毫無關聯」、「麵包說每日現做，明明就看到從好市多的麵包塑膠盒拿出來擺盤」；店員都坦言，「基本上就是把所有廉價的食材擺得很華麗，要拍照要打卡有，但味道真的不怎麼樣」。

過去曾有網友討論，為何健康餐價格總比一般便當貴許多，對此內行與餐飲業者紛紛表示，因為健康餐標榜清淡、低調味，也讓食材本身的味道無所遁形，所以為了維持口感與甜度，業者必須挑選等級更高、更新鮮的原形食物；另外，有業者指出，健康餐常見的「舒肥」料理，對溫度控制要求極高，不僅無法一次大量烹煮，且需要耗費更長的電力與時間。