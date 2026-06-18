快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣哪些美食最被高估？網點名3類型「專騙盤子」 店員吐真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有3大類型食物被網友點名「專門騙盤子」。示意圖/ingimage
有3大類型食物被網友點名「專門騙盤子」。示意圖/ingimage

台灣人愛吃美食，但有些熱門餐點卻讓不少人直呼「名過其實」。近日有網友在社群平台發文，「你覺得台灣最被高估的食物是什麼？不要戰店家，單純講食物」，貼文曝光掀起討論，其中有3大類型食物被點名「專門騙盤子」，連店員都忍不住跳出來吐槽。

該名網友在threads上討論，「你覺得台灣最被高估的食物是什麼？不要戰店家，單純講食物」。對此，許多人認為是無菜單料理，「撇開廚藝不講，價格不透明，盤子和食物比例8:2，真的不行」、「說真的只要是那種菜單沒價錢的，無菜單料理我都不敢走進去」、「只要看到這五個字就覺得要被痛宰，絕不嘗試」。

除此之外，健康餐盒同樣被點名，原因為多以水煮或簡單烹調食材，一份售價又動輒百元以上。網友們表示，「貴到讓你買完就沒錢買好吃的零食」、「這樣一盒要一百多塊，到底是在貴什麼」、「感覺不需要什麼廚藝，還賣得貴」、「健康餐就專門騙盤子的，自己去菜市場買料都能吃好幾天」。

而被認為最被高估的食物則是早午餐，眾人直言「把一個漢堡拆開來擺在盤子上轉頭賣你300」、「看似什麼都有，但實則每樣食材都毫無關聯」、「麵包說每日現做，明明就看到從好市多的麵包塑膠盒拿出來擺盤」；店員都坦言，「基本上就是把所有廉價的食材擺得很華麗，要拍照要打卡有，但味道真的不怎麼樣」。

過去曾有網友討論，為何健康餐價格總比一般便當貴許多，對此內行與餐飲業者紛紛表示，因為健康餐標榜清淡、低調味，也讓食材本身的味道無所遁形，所以為了維持口感與甜度，業者必須挑選等級更高、更新鮮的原形食物；另外，有業者指出，健康餐常見的「舒肥」料理，對溫度控制要求極高，不僅無法一次大量烹煮，且需要耗費更長的電力與時間。

美食 台灣

延伸閱讀

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

相關新聞

自由行較吃香？她讚跟團最大優勢 一票人點頭：不想搞得太累

過去幾年自由行蔚為風潮，不少旅客認為能自由掌控時間、安排喜愛景點，才是最理想的旅遊方式。然而近期有網友提出「跟團旅行是否重新流行」的討論，不少人表示，隨著生活步調忙碌，加上旅行社推出更多元的半自助行程，讓跟團旅遊再度受到青睞。

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

近期國外吹起一股「台灣芒果」搶購潮，有名旅居英國的網友分享，媽媽特地從台灣帶著芒果飛往英國探親，讓眾人驚呼「原來可以帶」。

台灣哪些美食最被高估？網點名3類型「專騙盤子」 店員吐真相

台灣人愛吃美食，但有些熱門餐點卻讓不少人直呼「名過其實」。近日有網友在社群平台發文，「你覺得台灣最被高估的食物是什麼？不要戰店家，單純講食物」，貼文曝光掀起討論...

好市多爆紅蟹黃拌麵「每卡限購2組」 一票會員卻喊超雷：差點退貨

好市多熱銷的「禿黃油蟹黃拌麵」吸引消費者搶購，但網友評價卻兩極化，部分人認為口感油膩且難吃。儘管如此，也有消費者對其口味表示肯定，稱讚其獨特風味。

老三台新聞競爭激烈，台視招牌新聞節目「熱線追蹤」引領風潮

台視新聞節目「熱線追蹤」自1983年開播以來，成為台灣新聞雜誌節目的翹楚，並且引發其他兩台節目的激烈競爭。因其豐富內容及優秀製作，曾獲「十大電視節目」之一的榮譽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。