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日地勤大吼「巴鼠搭」！他聽嘸秒愣住 鄉民曝連歐美人士都石化

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，日本人的英文發音常受到片假名拼音習慣影響，建議溝通時可善用文字或翻譯工具自保。示意圖／Ingimage
專家指出，日本人的英文發音常受到片假名拼音習慣影響，建議溝通時可善用文字或翻譯工具自保。示意圖／Ingimage

台灣人熱愛前往日本旅遊，不過，有網友分享自己在日本機場辦理登機報到時的驚險經歷，地勤人員在對話過程中不斷對他重複著「巴鼠搭」三個字，因為發音太過離奇讓他當場愣住，隨後對方甚至急得提高音量、大聲吼問，直到他猛然意識到這其實是一句「英文」後才化解尷尬。

一名網友近日在Threads上發文抱怨，指出自己日前結束日本行程，在當地機場辦理報到手續時，櫃檯的日本地勤人員突然吐出一句「巴鼠搭？」，原PO一時反應不過來，滿頭霧水地反問：「Sorry…巴鼠搭？」

沒想到，地勤人員疑似因為趕時間，下秒竟直接大聲提高音量，面色嚴肅地對他連吼了兩次「巴鼠搭」，巨大聲響甚至驚動了隔壁櫃檯的其他地勤人員紛紛轉頭關注。原PO當下愣在原地，經過幾秒鐘的腦袋飛速運轉與前後文推測，才終於驚覺對方其實是在用片假名發音的日式英文詢問他的生日「Birthday」。隨後，地勤為了確認身份，又補了一句標準的「How old are you？（你幾歲？）」，原PO直呼：「好險這次有聽懂，解鎖出國這麼多趟，第一次在機場被地勤大吼。」

這段經歷曝光後，釣出一票曾被「日式英文」震撼教育過的台灣過來人，紛紛大吐苦水直呼：「日本人的片假名英文真的沒人懂！」、「第一次聽到他們念Google的時候也很吃驚，聽起來超像『咕嚕咕嚕』」。

此外，還有人分享自己在成田機場麥當勞排隊時，目睹排在前面的歐美老外點了一杯聖代，結果日本店員不斷一臉正經地重複詢問老外：「史抖杯里？球摳雷豆？」，讓一旁完全聽不懂英文母語的老外一臉不可置信、當場石化，最後還是該名網友在旁邊好心幫忙翻譯成「Strawberry or chocolate（草莓或巧克力）」，才順利解救了雙方。

旅遊專家分析，由於日語中外來語皆是以「片假名」進行拼音，日語本身缺乏捲舌音與部分子音發音，才會導致日本人講英文時，常會習慣性在單字結尾加上「歐」或「豆」的音節。建議民眾未來前往日本旅遊時，如果遇到聽不懂的片假名英文，不妨禮貌請對方直接寫在紙上，或利用手機翻譯軟體、比手劃腳，就能有效避免在機場大眼瞪小眼的尷尬場面。

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