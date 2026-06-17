超商結帳用LINE Pay很惹人厭？ 店員揭真正痛點

超商支付方式愈來愈多元，即使沒帶錢包，也能使用手機完成付款。不過，有網友發現，每當他告知店員要使用LINE Pay時，對方似乎都得在收銀機上操作許久，刷付款條碼時也顯得有些不情願，讓他好奇，使用LINE Pay是否真的會造成超商店員困擾。貼文曝光後，引來不少超商店員現身解答。

一名網友在社群平台Threads發文表示，他到超商使用LINE Pay結帳時，經常看到店員在收銀機上連按好幾下，接著才掃描付款條碼，有些店員還會請他「等一下」，確認款項成功入帳後才能離開，讓他忍不住詢問，「用LINE Pay會讓超商店員很麻煩嗎？」

原PO也補充，以他的經驗來看，全家的付款速度最快，幾乎掃描條碼後就會立即顯示付款成功，其他超商則可能需要等待約5至8秒。

貼文曝光後，有超商店員解釋，在7-ELEVEN使用LINE Pay結帳時，系統通常需要約3至5秒判定交易是否成功，顧客最好等到系統發出結帳完成的提示音後再離開。店員強調，操作收銀機時「不是瘋狂一頓按」，而是結帳流程本身需要經過多個步驟，加上系統偶爾會卡頓。

該店員進一步說明，結帳時會先掃描商品條碼，但此時折扣不一定會立即顯示；接著按下「小計」，系統會跳出會員畫面，輸入會員資料後才顯示折扣優惠，之後才能進入付款程序，有時系統甚至還會再跳出一次優惠資訊，因此店員必須反覆確認。

另有店員表示，真正令人困擾的不是行動支付本身，而是部分客人剛掃完付款碼就直接離開，「拜託自己主動停留個5-10秒後，店員說可以再離開」。若交易失敗卻找不到顧客，店員可能得自行補上差額，而付款失敗的原因往往千奇百怪。

也有店員提醒，使用哪一種行動支付並不重要，關鍵在於顧客如何出示付款條碼。他幽默表示，「條碼不分方向性！ 不要拿手機跟店員的條碼器跳恰恰！」建議顧客事先開啟付款頁面、將螢幕亮度調高，再把手機平放或穩定拿好，讓店員更容易掃描。

不過，也有不少店員表示，反而更喜歡使用行動支付的客人，因為掃描一次即可完成付款。店員解釋，讓人不耐煩的通常不是顧客，而是收銀系統，「我們大多是不耐煩機器」。

有7-ELEVEN店員建議，消費者可事先在LINE Pay綁定uniopen會員與電子發票載具，結帳時只要掃描付款碼，就能同時完成會員累點、儲存發票及付款。結帳時也可主動告知店員「會員載具都綁好了」，有助縮短操作時間、加快結帳速度。

不過，也有人提醒，全家的會員即使已綁定，還是要另外刷條碼，「不然會沒有累積到點數」。

原PO綜合眾人回應，幽默呼籲大家共同支持「結帳之前先按好，結帳之後等一下」活動，也就是事先開啟付款條碼，完成掃描後則稍作停留，等店員確認交易成功再離開。