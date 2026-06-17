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台灣人讓座有「特殊默契」？默默起身就走 網笑：人暖話不多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現，台灣人似乎有一種特別的讓座方式，就是默默站起來、頭也不回地走掉，讓被讓座的長輩有點困惑。 示意圖／AI生成
有網友發現，台灣人似乎有一種特別的讓座方式，就是默默站起來、頭也不回地走掉，讓被讓座的長輩有點困惑。 示意圖／AI生成

搭乘大眾運輸工具時，不少民眾看到長輩、孕婦或孩童，會主動起身禮讓座位。有網友發現，台灣人似乎有一種特別的讓座方式，就是默默站起來、頭也不回地走掉，讓被讓座的長輩一度困惑，不確定對方是真的讓座，還是剛好準備下車。貼文曝光後，引發許多網友共鳴。

一名網友在社群平台Threads發文表示，他突然發現，台灣人搭捷運時若想讓座給長輩，常會直接站起來離開，完全不多做解釋。此時，準備坐下的長輩往往會露出有些惶恐的神情，一邊坐下一邊疑惑，剛才究竟是有人主動讓座，還是對方只是剛好要下車。

貼文引起許多網友共鳴，紛紛笑稱，「人暖話不多」、「社恐人不敢跟人對話，只好直接用行動表態」、「這不是讓座，是把座位匿名捐贈出去」。

有網友認為，這種不動聲色的讓座方式，反而能降低雙方的心理壓力，「我想讓是我的事，您想不想坐是您的事」，既不會讓對方覺得受到情緒勒索，也能避免尷尬。

另有人坦言，有時候會刻意營造自己剛好要下車的假象，讓長輩更自在地坐下。若讓座後仍站在旁邊，反而可能讓對方感到內疚，心想「感覺對方也很累，卻因為自己年紀大要讓我」。

也有網友表示，直接開口詢問，長輩可能會因為不好意思而拒絕，「倒不如直接走開讓他以為你要下車，然後他確定沒人坐就會坐下了」。

不過，也有人認為讓座前還是應該先說明，避免座位被其他乘客搶走。一名網友分享，她曾經站起來準備示意長輩坐下，沒想到旁邊一名約40歲的男子竟默默坐了下去，讓她相當不滿直呼，「害我超不爽」。

本站過去曾報導，有網友看到長輩後準備起身讓座，卻反遭對方責罵，「我看起來有那麼老嗎？你在汙辱我嗎？」當時便有網友建議，讓座前可以先透過眼神或手勢詢問，若對方微笑揮手婉拒，就不必勉強讓座，藉此避免產生誤會或爭執。

捷運 讓座 長輩

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