同一家CU價格竟不同？旅遊粉專揭韓國超商「隱藏規則」：地點有差

不少人到韓國旅遊後，都會抱怨「韓國超商怎麼那麼貴」。不過旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，其實同一品牌超商，開在不同地點，價格與促銷活動可能就有差異。他坦言，過去也覺得韓國超商價格雖然不算便宜，但不至於誇張，直到最近親自比較後，才發現原來觀光區與住宅區的消費體驗真的不同。

粉專提到，日前陪家人到汝矣島附近活動，順道前往新開幕的漢江客運碼頭逛逛，並走進碼頭裡的CU購買飲料。沒想到站在冷藏櫃前挑選商品時，卻發現價格似乎比平常熟悉的住家附近CU更高。仔細查看後才發現，同樣商品價格大約高出200至500韓元，而且最明顯的差別，就是幾乎看不到平常常見的促銷活動。

他指出，韓國超商最大的特色之一，就是長年推出買1送1、買2送1等優惠，且每個月促銷品項都會更新。許多飲料、咖啡、零食與泡麵，只要懂得挑選活動商品，其實都能用相對划算的價格入手。因此，他平時購物很少直接拿原價商品，而是習慣先確認「有沒有1+1」、「是不是本月特價」。

不過，若旅客剛好都在機場、熱門景點、百貨公司、車站或碼頭等觀光區購物，又恰巧買到沒有活動的原價商品，就容易產生「韓國超商很貴」的印象。他提醒，同樣是CU、GS25或7-ELEVEN，住宅區與觀光區之間的價格與優惠活動，確實可能存在差異，因此逛超商時除了看想買什麼，也別忘了留意是否有促銷標示。