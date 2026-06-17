國旅自駕太累？他改參加旅行團一日遊 網讚行程自由：1人也能跟團

在台灣跨縣市旅遊，不少人會選擇自行開車，但除了長途駕駛容易疲累，抵達景點後還得花時間尋找停車位。有網友分享參加國旅一日遊旅行團的經驗，不僅不用自己開車，途中還收到水和伴手禮，讓他滿意直呼，「好玩，下次還要來」，貼文引發不少網友討論。

一名網友在社群平台Threads分享，他日前參加旅行社推出的阿里山一日遊行程，不用自行開車上山，整趟旅程相當輕鬆。接到旅客後，旅行社還送上瓶裝水與方塊酥，讓他感到十分貼心。

原PO表示，原本擔心連續一周下雨，行程可能無法順利進行，沒想到抵達阿里山後放晴了半天。他形容，森林裡景色宛如仙境，還能欣賞壯觀雲海，「森林裡超級仙，外加雲海看好看滿」。

他透露，這趟行程是透過旅遊平台報名，內容包含搭乘阿里山小火車及遊覽奮起湖老街，原本規定4人成團，「很幸運我們這次3人報名，旅行社還是幫我們出團，直接搭小黃上山」。

貼文曝光後，有參加過相同行程的網友大讚，「我上次也是參加這個，真的輕輕鬆鬆上阿里山」另有人分享，行程自由度相當高，導遊會進行介紹，旅客也能選擇自行慢慢逛，到了約定時間再回到集合地點上車即可。

該網友表示，散客一人也能報名，對喜歡獨處的旅客相當友善，「I人的我就自己晃，路途也有很多旅客，不用怕迷路」。

也有網友分享，兩周前才帶著長輩參加「阿將的家＋得恩亞納」一日遊，雖然整趟行程超過10小時，但不必自行開車，相當輕鬆。他稱讚遊覽車座位寬敞舒適，司機不僅博學多聞，會沿途介紹景點歷史，還相當會幫旅客拍照，「去完下次還訂」。

根據KKday網站資訊，「阿里山一日遊｜阿里山小火車＆奮起湖老街」行程價格為成人2000元起、3至6歲兒童1700元起，嬰兒則為800元起。

行程包含奮起湖便當、阿里山遊園小火車體驗，包括沼平線及神木線，以及阿里山國家森林遊樂區等景點，屬於半自助式旅遊套裝行程。旅遊路線包括奮起湖、阿里山森林遊樂區及姊妹潭，旅客可選擇在嘉義市區、嘉義火車站或嘉義高鐵站集合，並提供中文及日文導覽服務。