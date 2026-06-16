回國在登機口被攔下！她被要求做1事 一票網友齊呼：是常識

不少人出國旅遊回程時，都會在機場免稅店購買伴手禮。一名女網友分享，近期從日本仙台搭機返台時，因攜帶物品過多，在登機口被要求重新整理行李，才可前往登機。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期從日本仙台搭機回台灣，通過安檢進入候機室後，在免稅店購買了伴手禮，原以為已完成檢查就不會影響登機，沒想到在登機口時，卻被航空公司地勤提醒，所有隨身攜帶物品都需一併計入手提行李件數與額度。

這名女網友指出，當時身上攜帶登機箱、隨身皮包、一袋免稅商品以及護頸枕，因物品數量過多，被要求現場重新整理與合併行李，才得以順利登機，提醒大家最好先了解航空公司的相關規定，以免到了登機口才手忙腳亂。

貼文一出後，不少網友都表示、「這不是常識嗎？誰說過安檢就可以無限制亂買？那幹嘛還限制隨身行李重量？」、「航空公司都有規定隨身行李的限制」、「常識！還一堆人認為航空公司找麻煩」、「每一家航空都這樣，遵守規定就好」、「每家航空都差不多，前年搭飛機，斜背包跟手提行李只能擇一」、「去年搭飛機從北海道回來，帶一個頸枕、一個手提行李，還有後背包，航空公司說手提太多東西了」。

搭飛機出國時，不少旅客除了攜帶符合規定的手提行李外，還會在免稅店大採購。本站曾報導，一名網友抱怨，每次搭乘日本、韓國航線時，總會看到有人提著大包小包登機，導致機艙置物空間不足，讓其他乘客的行李無處可放，質疑此舉是否影響到其他人的權益？

對此，引起不少網友共鳴，紛紛表示「一堆人手提根本不符合規定，結果還是上飛機」、「曾看過買到登機快結束才上機，帶了一個登機箱、免稅袋子兩大袋，一看就超過手提重量，空服還一直在幫她找位子放」、「我以為免稅的東西都要算在手提行李裡面耶，我也都只敢放一件，怕佔了別人的使用空間」、「大家都有花錢，基本權益沒享有，還要讓這些違規拿上機的刁民？說不過去」。

不過，也有網友持相反意見，回應「機上置物櫃本來就是共用的，不是依座位分配的」、「都能上機了，表示是航空公司認可的」、「你是買座位而已，頭頂置物空間大家都可以用啊」、「是航空公司沒有嚴格執行手提行李規定，另外機上的行李空間不足，都是共享的」。