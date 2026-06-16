爭鮮最強非壽司？他狂推1冷盤「QQ好吃」 同好點爆：有辦桌的味道

平價連鎖迴轉壽司品牌「爭鮮」深受許多台灣人喜愛，近日一名網友分享，自己到爭鮮用餐時，最愛的並不是壽司，而是一道鮑魚冷盤小菜，因其Q彈口感讓他相當著迷。貼文曝光後，引發大批網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是一盤切片狀的鮑魚鋪在高麗菜絲上方，一旁還有美乃滋，表示自己每次到爭鮮，最期待的其實是這道「鮑魚切片」冷盤，直呼口感「QQ的很好吃」。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，「+1，台面上有多少拿多少，至少吃個三、五盤」、「這超好吃，我每次都吃好幾盤！還會點手捲夾在裡面一起吃」、「我都五盤起跳，然後還跑去大賣場找都找不到這個」、「這個超好吃的，但是每次去都要特別跟店員點，軌道上都沒有」、「這個加美乃滋跟高麗菜絲真的很順口」、「我也很喜歡，管他真鮑假鮑，這價錢好吃就行」。

此外，也有網友回應「以前辦桌都會有，QQ鹹鹹甜甜的很好吃啊」、「有辦桌的味道」、「貴妃鮑，辦桌菜，魚漿泡鮑魚的滷汁入味」、「冷知識：這個東西其實是大隻魷魚做的」、「代鮑片超讚，後來都自己買整包回家加美乃滋跟高麗菜絲」。

爭鮮是國內知名迴轉壽司品牌，本站曾報導，一名女網友詢問，去爭鮮有沒有必點的品項？或者是有什麼內行人才知道的吃法？

對此，最多網友點名味噌湯、茶碗蒸，「味噌湯絕對必點」、「味噌湯一定會點，如果有新品也會吃吃看」、「去爭鮮必點茶碗蒸、味噌湯，偶爾看到新品項會試試看，其他的看心情」、「鮮蝦手捲、鮭魚、味噌湯必點，上禮拜去吃有吃看看他們新品乳酪帆立貝和湯咖哩起司蝦，很好吃，蠻推薦的」、「味噌湯也是必點，目前為止最愛的味噌湯就是爭鮮的」、「爭鮮plus，茶碗蒸、花魚一夜干」。