飛日韓最容易遇到！他登機見1亂象氣炸 全場吵翻

搭飛機出國時，不少旅客除了攜帶符合規定的手提行李外，還會在免稅店大採購。一名網友抱怨，每次搭乘日本、韓國航線時，總會看到有人提著大包小包登機，導致機艙置物空間不足，讓其他乘客的行李無處可放，質疑此舉是否影響到其他人的權益？

這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣人好像都覺得手提行李符合規定，就可以在免稅店狂買，然後毫不在意地占用飛機上其他人的置物空間，直言「韓國線就一堆Olive Young，日本線就一堆土特產，三大袋滿滿滿」。

這名網友強調，自己並不是反對大家購物，而是不滿部分乘客過度攜帶物品，影響其他人的搭機權益。他認為，若每位旅客都依照航空公司規定，只攜帶一件手提行李加上一件隨身物品，正常情況下機艙置物空間其實相當充足，不至於出現行李放不下的狀況。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「一堆人手提根本不符合規定，結果還是上飛機」、「曾看過買到登機快結束才上機，帶了一個登機箱、免稅袋子兩大袋，一看就超過手提重量，空服還一直在幫她找位子放」、「我以為免稅的東西都要算在手提行李裡面耶，我也都只敢放一件，怕佔了別人的使用空間」、「大家都有花錢，基本權益沒享有，還要讓這些違規拿上機的刁民？說不過去」。

不過，也有網友持相反意見，回應「機上置物櫃本來就是共用的，不是依座位分配的」、「都能上機了，表示是航空公司認可的」、「你是買座位而已，頭頂置物空間大家都可以用啊」、「是航空公司沒有嚴格執行手提行李規定，另外機上的行李空間不足，都是共享的」。

本站曾報導，日本航空業界從今年4月起，已調整機上行李攜帶規範，對於行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格，根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則為1件手提行李和1件隨身物品，且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。