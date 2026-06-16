開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

一名女網友14日搭乘公車時，發現司機突然將車停在一間販售刈包、肉粽的店門口，下車買午餐。同一時間車上乘客看到後，竟也紛紛跟著下車消費，讓她看了笑稱「台灣人的感染力真的很強」。貼文曝光後引發熱議，有人表示司機願意特地停下來買，肯定是內行人的口袋名單，「跟著買就對了」。

原PO在社群平台Threads發文，分享自己日前搭乘公車途中，司機突然停在一間販售刈包及粽子的店門口，下車買東西。原PO表示自己可以理解司機趁空檔買午餐的心情，只是沒想到同車的乘客們也接連下車消費，讓她忍不住笑問「乘客也順便買起來，是什麼意思？」

不少網友看了笑說，「司機都是美食達人」、「這是什麼帶貨能力嗎？ 買起來」、「反正都停路邊了，乾脆一起」、「超有畫面感，怎麼跟我坐遊覽車一樣，只要有人下去買，幾乎整團就跟著下去排」。

有人開玩笑表示，「不會是全車都下去買了，就只有你在顧車吧」、「不附上公車路線跟店名？你的良心呢？」、「我只有遇過司機停車上廁所，沒人要跟」、「肉粽、刈包買起來，司機、乘客、老闆笑開懷」。

不少網友也分享類似經驗，「之前搭宜蘭的公車也是，司機突然臨停跑去買滷鴨翅，其他乘客也跟進，根本是移動的帶貨王」、「我坐計程車，司機詢問我能否靠邊讓他買蔥油餅，我也跟下去買了，買的比司機還多」、「大學時期遇過公車司機在我面前停下開門，要買我手上正要咬下去的雞排」。

隨著貼文爆紅，加上端午節將近，許多網友也敲碗詢問店家地址。原PO透露，當時搭乘的是「新北市區公車綠15」公車，店家位於安康路一段的「雙號門牌」，「公車站牌好像是『下城社區』」。

根據《NOWNEWS》報導，該店是位於新北市新店區安康路上的「龍刈包肉粽」，Google評價有4.4顆星，有消費者表示，「刈包的肉入口即化，肉粽則是南部粽」、「刈包整體來說有八分，肉味道不錯而且也很軟」、「這家超好吃，料好實在，價格不貴及老闆客氣又親切」。