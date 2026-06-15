捷運烘手機遭男旅客「當眾烘腳」 網怒轟：公德心掉在地上

台北捷運每日運量龐大，站內提供的公共設備極需旅客發揮公德心共同維護。近日，有網友分享直擊影片，畫面中一名男子竟然大剌剌地在捷運廁所內，將腳高高抬起、湊近烘手機企圖「烘腳」，離奇且缺乏衛生的行徑曝光後瞬間遭人撻伐。對此，台北捷運公司強調，已針對該設備執行兩次深度消毒，並大力呼籲民眾應正確使用設備。

一名網友日前在Threads上公開一段令人作嘔的影片，發文指出自己行經板南線忠孝新生站的男廁時，驚見一名男旅客不知何故雙腳潮濕，竟突發奇想將腳抬至牆面烘手機的正下方，利用強烈熱風吹腳。

這段「烘手機變烘腳機」的畫面在網路曝光後，立刻引發廣大捷運通勤族的強烈反感，不少網友崩潰直呼：「這畫面太衝擊、太噁心了吧！」、「以後去外面上完廁所絕對不敢再用烘手機了」、「公德心到底在哪裡？難怪有時候覺得吹出來的風味道怪怪的」。也讓許多原本習慣使用烘手機的民眾坦言「內心從此留下陰影」。

針對這起爭議事件，台北捷運公司也隨即做出正面回應。北捷證實，於6月14日在社群平台上發現網友反映的相關脫序內容後，為確保旅客的衛生安全與用廁權益，已在第一時間派遣清潔人員，針對忠孝新生站該具烘手機及周邊區域進行嚴格的加強清潔，目前已連續完成兩次徹底的消毒作業，請市民朋友安心使用。

北捷進一步說明，捷運站內的廁所與公用設備向來都有清潔人員落實每小時巡檢、定時整理環境，並且每日也都會固定執行全面性的消毒程序。

台北捷運公司最後也語重心長地呼籲，捷運站內的各項公共設施皆屬於大眾共同使用的資源，優質的乘車與環境品質需要每位旅客攜手維護。期盼民眾進出捷運站時能發揮公德心，務必依照設備原本設計的用途正確使用，切勿因一己之私做出脫序舉動，共同維護乾淨、衛生的公共環境品質。