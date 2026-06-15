一吃回不去！日本妹狂嗑台灣「1國民甜點」吶喊：我怎麼沒生在台灣

台灣小吃魅力持續吸引海外旅客，其中豆花意外成為不少日本旅客心中的「台灣代表美食」。近日一名日本女子結束台灣旅程準備返國時，特地在機場買了一碗紅豆豆花帶上飛機，一邊享用、一邊觀看電影，感性表示實在捨不得離開台灣，貼文曝光後引起台灣網友熱烈回應。

該名日本網友近日在社群平台Threads分享，離境當天特地到桃園機場購買連鎖餐飲品牌「小南門」的紅豆豆花，帶著登機後一邊吃、一邊看電影《穿著Prada的惡魔》，形容整段旅程結尾既放鬆又有儀式感「有夠優雅」，另外原PO因為太愛吃豆花，去年也誇張說「吃一億次也不膩」，並開玩笑說「我怎麼沒出生在台灣啊」。

貼文曝光後，不少台灣網友也紛紛留言，「好有態度哈哈哈哈哈」、「妳其實可以來脆上許願發布任務，會有人幫妳帶過去的！」、「謝謝妳喜歡台灣」、「下次再來就好」，也有人好奇豆花是否能帶上飛機。有網友解釋，只要是在出境管制區內購買的餐飲，原則上可攜帶登機，而小南門正好位於桃園機場第二航廈出境區內，因此並不違規。

本站過去報導，有日本旅客曾分享對台灣豆花的喜愛。公開自己的台灣美食紀錄，短短4天3夜旅程中，拍下超過20張美食照片，其中竟有多達8張與豆花有關，從不同配料到不同店家幾乎都沒錯過，也讓台灣網友笑稱根本是「豆花狂熱者」。

網友分析說，日本旅客似乎特別容易愛上豆花，部分原因可能與口感接近日本常見的嫩豆腐甜品有關，但台灣豆花在糖水、配料與冰涼口感上更有層次感。加上台灣夏季炎熱，冰豆花成了不少外國旅客的消暑首選。

另外有人提到，日本當地若販售台式豆花，價格往往比台灣高出不少，因此許多日本旅客來台時都會特地安排「豆花行程」，還有人笑稱「突然覺得去日本賣豆花可能有商機」。原PO本人也親自回應，坦言自己真的非常喜歡豆花，「如果可以的話，我每天都想吃，甚至一天吃三次也沒問題」。