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2分糖竟比3分糖還甜？店員一句讓他懷疑人生 內行揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣被譽為「手搖飲王國」，不少消費者為了控制甜度，在點飲料時都會特別指定半糖、三分糖或更低甜度。示意圖／AI生成
台灣被譽為「手搖飲王國」，不少消費者為了控制甜度，在點飲料時都會特別指定半糖、三分糖或更低甜度。示意圖／AI生成

台灣被譽為「手搖飲王國」，不少消費者為了控制甜度，在點飲料時都會特別指定半糖、三分糖或更低甜度。一名網友分享，近期購買手搖飲，選擇甜度時，店員竟表示「2分糖會比3分糖還甜」，讓他聽的一頭霧水。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期點飲料時本來想選2分糖，但店員回覆店內只有1分與3分糖的選項，因此他改點1分糖，並好奇詢問「那1分糖按兩次不就是2分糖嗎？」，沒想到店員卻解釋，這樣的組合反而會比3分糖更甜，讓他相當傻眼。

貼文一出後，不少網友都表示「最近才知道1分糖不是全糖的10％，真的有種被騙的感覺」、「我之前打工的飲料店，是真的都能用1分糖去調整欸，現在為什麼這麼怪」、「我知道50嵐跟迷客夏有2分糖，其他好像都是1、3、5、7去分而已」、「我也有這個疑問！但後來都想成一分糖=30%、三分糖=50%、半糖=75%，就開始能理解這件事了」、「我只能說數學不會就是不會」。

此外，也有內行網友指出「假設一分糖10ml糖漿；三分糖15ml糖漿，按三次一分糖，確實比三分糖還甜沒錯」、「你這個跟披薩2個4吋等於一個8吋一樣，完全不是這樣好咪」。

本站曾報導，一名網友分享，自己是手搖飲店員，指出1分糖基本上都是全糖的三分之一或以上，「半糖」在實務上也不一定等於全糖的一半，反而可能接近75%的甜度；相較之下，「微糖」有時反而更接近一般人認知中的半糖程度，建議如果想要戒糖，就是直接選無糖。

對此，不少網友都表示「現在很多無糖還是很甜，我不知道這樣無糖的定義到底是什麼」、「用機器按出糖漿的應該比較準，用湯匙舀糖漿，感覺就是大約而已」、「很討厭點微糖，結果一喝根本是半糖的店，我都會倒掉，根本糖漿做的」、「等你做過不同品牌的飲料店，每間的糖量都是不同的」、「每間店不一樣吧？有的一分糖真的很甜，有的一分很剛好啊」、「身為前飲料店員，這件事並不一定」。

手搖飲

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