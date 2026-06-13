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日本自駕見「4字」要注意！內行人提醒：建議改道確保安全

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣旅客到日本旅遊時，會選擇租車自駕，不僅行程安排更有彈性，也能深入探索較少大眾運輸可抵達的景點。示意圖／Ingimage
不少台灣旅客到日本旅遊時，會選擇租車自駕，不僅行程安排更有彈性，也能深入探索較少大眾運輸可抵達的景點。示意圖／Ingimage

不少台灣旅客到日本旅遊時，會選擇租車自駕，不僅行程安排更有彈性，也能深入探索較少大眾運輸可抵達的景點。不過，在台定居的日本作家下坂泰生提醒，若在日本九州開車時看見路邊出現「離合困難」4個字，可千萬別輕忽，因為這代表前方道路狹窄到連會車都有難度。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」表示，計畫前往日本九州自駕的旅客，一定要認識「離合困難」這個特殊標語。他解釋，「離合」並不是許多人直覺聯想到的汽車離合器，而是九州地區特有的用法，意思其實是「會車」。當駕駛看到「離合困難」的警示牌時，就代表前方道路寬度即將縮減，甚至窄到車輛交會都相當困難。

下坂泰生也提醒，這類路段通常出現在山區或鄉間小路，若對自己的駕駛技術沒有十足把握，建議提早規劃替代路線，以免進入狹窄路段後進退兩難，影響行車安全。

貼文一出後，不少網友都表示「還以為是前方道路很難開，會很傷離合器」、「我以為是經過這一段路離合器會很難踩」、「我還以為這是給手排看的，哈哈」、「上次去四國地區也很多這種小路，而且都沒有告示牌，超困擾的」、「其實除了漢字，通常也會有圖示可以看，那個道路變狹窄的圖跟台灣是一樣的」、「上次看到還想說，這邊的人很愛開手排車嗎，結果後面超難開，原來是這個意思」。

台灣人非常喜歡到日本旅遊，但出了國就必須了解當地交通法規和習慣，千萬不要將在台灣的開車習慣帶到國外。本站曾報導，臉書粉專「豐田租車新札幌」列出5個台灣人在日本開車的NG行為，提醒大家去日本自駕前，先把台灣的開車習慣放一邊。

粉專列出5項在日本自駕必須牢記的重點：

第一，見到「止まれ」標誌務必完全停車。日本道路上的倒三角標誌「止まれ」（停止），代表駕駛人必須將車輛完全停下，確認沒有人車才能通行，而非僅減速通過。

第二，時刻提醒自己靠左行駛。日本採左側通行制度，與台灣相反。許多外國旅客在轉彎、駛離停車場或剛上路時，容易因習慣問題誤入錯誤車道，因此建議駕駛人隨時提醒自己「靠左行駛」。

第三，遇到野生動物切勿急打方向盤。粉專表示，北海道經常出現鹿隻穿越道路的情況，當地最常發生的事故並非直接撞上動物，而是駕駛人因緊急閃避導致車輛失控翻覆。正確做法應為握穩方向盤並減速，千萬不要急轉彎。

第四，大彎慢慢轉。在日本開車轉彎時除了要禮讓以外，千萬不要用台灣那套「切西瓜」左轉，慢慢轉就好，不用擔心日本人會對你按喇叭，「日本人比你想像的還佛系」。

第五，長途駕駛應適時休息。粉專表示在北海道開車，「兩小時車程」與台灣的「兩小時」感受截然不同。長時間行駛於筆直道路上，再加上景色優美，精神容易鬆懈，恍神比超速還更危險。

日本 台灣

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台灣旅客在日本九州自駕時，若見到「離合困難」警示牌，須特別注意前方道路狹窄，可能影響會車。日本作家下坂泰生提醒，這是出現在山區或鄉間小路的標語，建議駕駛提前規劃替代路線以確保安全。

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