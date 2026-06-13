日本自駕見「4字」要注意！內行人提醒：建議改道確保安全

不少台灣旅客到日本旅遊時，會選擇租車自駕，不僅行程安排更有彈性，也能深入探索較少大眾運輸可抵達的景點。不過，在台定居的日本作家下坂泰生提醒，若在日本九州開車時看見路邊出現「離合困難」4個字，可千萬別輕忽，因為這代表前方道路狹窄到連會車都有難度。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人」表示，計畫前往日本九州自駕的旅客，一定要認識「離合困難」這個特殊標語。他解釋，「離合」並不是許多人直覺聯想到的汽車離合器，而是九州地區特有的用法，意思其實是「會車」。當駕駛看到「離合困難」的警示牌時，就代表前方道路寬度即將縮減，甚至窄到車輛交會都相當困難。

下坂泰生也提醒，這類路段通常出現在山區或鄉間小路，若對自己的駕駛技術沒有十足把握，建議提早規劃替代路線，以免進入狹窄路段後進退兩難，影響行車安全。

貼文一出後，不少網友都表示「還以為是前方道路很難開，會很傷離合器」、「我以為是經過這一段路離合器會很難踩」、「我還以為這是給手排看的，哈哈」、「上次去四國地區也很多這種小路，而且都沒有告示牌，超困擾的」、「其實除了漢字，通常也會有圖示可以看，那個道路變狹窄的圖跟台灣是一樣的」、「上次看到還想說，這邊的人很愛開手排車嗎，結果後面超難開，原來是這個意思」。

台灣人非常喜歡到日本旅遊，但出了國就必須了解當地交通法規和習慣，千萬不要將在台灣的開車習慣帶到國外。本站曾報導，臉書粉專「豐田租車新札幌」列出5個台灣人在日本開車的NG行為，提醒大家去日本自駕前，先把台灣的開車習慣放一邊。

粉專列出5項在日本自駕必須牢記的重點：