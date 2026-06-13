遊日堅持不用中文介面！台旅客曝「不想被誤會」 過來人提醒：買票要注意

到日本旅遊時，若結帳機器提供中文介面，你會直接選擇嗎？一名網友分享，日本不少自助結帳機都設有中文選項，但許多台灣旅客卻寧願切換成英文使用。話題曝光後，引發大批網友熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一張日本自助結帳機的照片，畫面下方提供英文、中文、韓文等多種語言選擇，而他則準備按下英文按鈕，並自嘲表示「台灣人在日本結帳時的堅持」。

貼文一出後，多數網友都秒懂，紛紛表示「就算有中文我也盡量不選，不想讓別人知道我會中文以免被某國人糾纏」、「寧願看英文+1！對了，奉勸大家去日本的藏壽司千萬別點中文介面，送餐時會發出超大聲的中國腔中文，周圍的人會以為你是中國人」、「我也是！看到簡體一律點英文」、「當我按下中文發出中國腔，我整個人都慌了，自此以後都按英文或日文」、「我之前去日本時也是！一直很緊張怕後面排隊的人等很久，但就是不願切去五星旗」。

不過，也有內行網友提醒，若是買車票就要選日文，回應「買車票的時候絕對不要切換語言，不然車站名稱會直接變成看不懂」、「日本有的車站買票，選日文就是漢字站名，選中文站名全部會變成羅馬字，反而看不懂」、「看情況，買車票還是要用日文」。

不只操作介面要注意，許多台灣人赴日旅遊時，都會安排到藥妝店採購保養品與彩妝。本站曾報導，一名女網友分享，近期在日本大阪購買妝前乳，返台拆開免稅包裝後，發現盒子內竟然是空的，讓她當場傻眼，直呼「這真的太扯了吧，有沒有辦法處理啊？1500台幣也是很多」。

對此，不少網友都懷疑店員有問題，「看妳的照片，商品外盒有用日文寫空盒，不知道為什麼店員沒有拿正貨給妳」、「脆上看到很多人都拿過空盒，不禁懷疑是不是店員在搞事」、「這種操作滿故意的，知道外國旅客為了退稅不能在境內拆包裝，所以故意給空盒，回國發現也來不及投訴無能為力」、「這感覺是看準妳外地人，然後也不可能常去才這樣做的」。