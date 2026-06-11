他吃藏壽司抽扭蛋用「暗黑手法」員工集體轟爆：一直踩底線

迴轉壽司品牌「藏壽司」可用5個圓形壽司盤獲得抽一次扭蛋的機會，又因為跟許多IP聯名，吸引不少消費者。然而，近日有網友分享用黑色長方盤抽扭蛋的「暗黑手法」引來藏壽司員工留言開嗆，「就是有這種白目的客人，一直在踩服務業底線」。

原po於Threads貼影片並發文，「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？」聲稱長方盤也能投入回收洞口以增加抽獎機會，結果影片底下引來許多藏壽司員工們表達憤怒。事後原po再發文表示，自己不會再把黑方盤放進去，也對工作人員造成困擾誠心道歉。

藏壽司員工留言指出，把長方盤投入回收口會嚴重卡住「水道」， 員工要一直沿桌向客人致歉，借桌席位置去處理卡水道的問題，每次處理完手都會有各種刮傷。此外，就連客人點的一大堆餐點，內場都很難出餐，因為內場的人要讓位置出來，處理卡水道的問題。

還有其他員工抱怨，「講了你們又不聽，不聽又怪我們沒講，奧客一大堆，愛嫌又要來吃」、「每次拉碗區的我都要大喊又有客人丟黑長盤卡水道」。

也有其他人建議藏壽司，「把黑長盤投進去算成加500元設備維護費，公布在桌上就解決了」、「應該從防呆層面去設計，把不能丟的盤子做成丟不進去的寬度或形狀，畢竟沒辦法控制每個客人的行為」、「看過一個女店員處理好久，結果還是弄不好又去找另一個來幫忙」。

根據《NOWNEWS》詢問藏壽司的回應，官方表示，「圓盤壽司盤才能適用投盤抽扭蛋，黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障，敬請顧客配合」。

藏壽司因為常跟人氣動漫或IP合作聯名扭蛋，因此也被網友稱為「被壽司耽誤的扭蛋店」，而且扭蛋的造型還有壓克力吊飾和馬口鐵磁鐵，目前最新推出的是聯名韓國高人氣「DINOTAENG」，QUOKKA與BOBO公仔扭蛋吊飾。