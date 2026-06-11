吃飯突喊快下雨了！他靠「1神技能」讓日人看傻 萬人笑認：台人日常

受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，全台大雨下不停。不少人都有過「聞到快下雨的味道」的經驗，一名台灣網友分享，近日久違回到日本，某天與大阪朋友在咖啡廳用餐時，突然察覺空氣中出現熟悉的潮濕氣息，便直覺脫口說出「感覺有點要下雨了」，沒想到對方的反應卻讓他當場笑翻。文章也釣出一票台灣人直呼「這真的是基本技能」。

原PO在threads上發文表示，當時只是依照平常生活經驗，隨口向朋友提到「好像有下雨的味道，是不是快下雨了？」原以為是再普通不過的觀察，沒想到大阪友人聽完後相當驚訝，反問他：「你連雨的味道都聞得出來？你是河童嗎？」這句回應讓原PO哭笑不得，也在貼文最後補上一句「…我是台北人」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多人笑稱「這根本是台灣人的基本技能」、「真的有人聞不到嗎？」、「真的，在尼泊爾爬山爬到一半跟嚮導說：『我覺得等一下會下雨』，應該是午後雷陣大雨，結果全中」、「有味道+1」、「人類唯一聞得到且贏過動物的」、「我記得說比鯊魚聞血還靈敏」。

也有人分享自己判斷天氣變化的方式，「雨真的有味道，城市的雨是帶著潮濕和陰鬱的味道，觸感很黏，鄉下的雨是青草的味道，觸感比較綿密」、「我都用聽的，如果雨停之後，動物跟昆蟲開始叫，代表雨真的停」、「快下雨時空氣中會有一種類似金屬的鐵鏽味，表示濕度增加了」。

根據維基百科指出，潮土油是指雨水落在乾燥土壤上時產生的氣味、下雨時泥土的芳香或「初雨味」。這個術語是由兩位澳大利亞CSIRO研究人員，1964年為在《自然》雜誌上發表的一篇文章創造的。根據該篇文章的描述，這種氣味產生於某些植物在乾旱期間滲出的油，這些油分泌後被黏土和岩石吸收。

下雨的時候，這些油與土臭素一起釋放到空氣中，就會產生獨特的氣味。如果下雨同時伴隨著閃電，這些氣味中也可能含有臭氧，一篇後續文章表明，這種油會阻礙種子萌發和早期植物生長。