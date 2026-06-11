她震驚中藥行能買各式調味料！內行人：很多餐廳都來這裡進貨

許多人認為中藥行只會販賣藥材，但你知道「調味料」也可以在中藥行購買嗎？一名網友發文，稱他近期才發現原來中藥行有賣滷味用的花椒，並且品質更好。對此，有內行人透露，中藥行不只賣花椒，還能買到八角、肉桂、胡椒等調味料，「很多做餐飲的會過來買」。

一名網友在Threads發文，表示最近才很震驚地發現，中藥行竟然有販賣滷味用的花椒，男友還說中藥行的花椒更新鮮、品質也更好，而且不只花椒而已，五花八門的調味料都可以買得到，價格也更加實惠。

此文一出，有一位賣滷味的攤販回應，除了花椒外，八角、肉桂、胡椒粒都很推薦在中藥行買，「很多做餐飲的也會來買」，可以多比較幾間店試試看，每間店的味道都不太一樣；更有網友指出，他曾在中藥行買到「人生中最棒的白胡椒」，無論是配鹹粥還是配鹹酥雞都非常合適。

還有曾經營過中藥行的網友分享，從前店內賣最好的產品就是滷包與四物、十全這類的食補，香氣遠比一般超市買到的更好，另外八角、小茴香、花椒、胡椒、肉桂、白芷不僅是中藥材也是香料，很多餐飲業者都會來進貨。

另有中醫師透露，調味料到中藥行買就對了，花椒在中醫裡是很不錯的藥材，能夠幫助消化、消脹氣、抗發炎與止痛，但因為性質比較溫熱且有刺激性，一般藥膳裡都以少量使用為主。除了做成藥品之外，用花椒泡腳更可以改善寒濕型的關節酸痛，有這方面困擾的人可以試試。

還有網友以歷史角度分享調味料的轉變，從大航海時期台灣就是歐洲探險家香料之路的必經之地，甚至被當成亞洲的香料重鎮，在眾多香料中，胡椒、肉桂、丁香等都可以入藥，許多迪化街的中藥行本身更是香料業的大盤商。只是因時代交替，近年來年輕人越來越少去中藥行買藥材了，加上全民健保上路，中藥行生意受到嚴重影響。

該網友指出，為了與市場做區隔，很多中藥行轉換跑道變成專賣香料的店鋪，或是用心專攻藥膳組合，私房調味料、養身茶飲等等都是店家們轉型的巧思，這些獨門配方價格合理又具特色，有興趣的民眾可以去嘗試一下。

實際上國內中藥產業的確在持續萎縮，資料統計，台灣中藥材總進口量從民國100年的3萬6482公噸，下降至114年的2萬1724公噸，15年間減少超過40%，中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才說，許多傳統中藥行經營者逐漸高齡化，年輕人投入意願低落，導致產業面臨後繼無人的窘境。