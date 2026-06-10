老虎牙子徵「董事長夫人特助」月薪4.5萬 網一看工作內容傻眼：這是在組公司

藝人劉伊心與大她24歲的「老虎牙子」董事長林志隆結婚後，育有2女1子。近日有網友發現，老虎牙子在徵才網站刊登「董事長夫人特助」職缺，月薪4萬5000元，但工作內容相當繁多，讓原PO看完忍不住直呼，「只能說聲辛苦了」。

一名網友在社群平台Threads分享該職缺資訊，徵才內容寫道，公司正在尋找一位真正喜歡孩子、願意長期陪伴孩子成長的「家庭教育陪伴特助」。職缺說明中提到，這份工作不只是陪玩，而是希望應徵者能成為孩子生活與學習中的穩定陪伴者；由於家中已有保母協助生活照顧，因此此角色更著重於教育引導、學習陪伴與生活節奏建立。

工作內容包括陪伴國小孩子完成作業與學習進度，協助建立閱讀、時間管理與生活習慣，也需陪孩子互動、聊天、遊戲及外出活動。此外，還要接送孩子、協助家庭行程安排，白天也須協助接送董事長行程，因此應徵者必須會開車。若家庭有旅遊、外宿、周末活動或晚間應酬，也需配合協助孩子準時就寢、建立作息，並隨手以手機拍攝生活紀錄與家庭互動素材。

徵才條件則包括具教育相關背景佳、有陪伴國小孩子經驗，能協助中英數基本學習進度；同時須喜歡孩子、有耐心與熱誠，體力好、能配合活動與外出行程，且情緒穩定、細心、有責任感。除此之外，也要求具備手機拍攝與基本剪輯能力，能自然記錄生活、拍攝短影音並整理素材。

該職缺工作時間為中午至晚間8、9點，依當日行程彈性調整，月休8天。不過因家庭與旅遊行程需求，周末及連假原則上須配合，休假時間可另行討論安排。

原PO看完後傻眼表示，「我真的不知道該說什麼，只能說聲辛苦了！」並指出該徵才資訊後來已經下架。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言討論，「家教要會剪輯影音還要當司機欸，好扯」、「司機+保母+家教+剪輯師=薪水4萬5000元？」、「專業的保母都超過這個薪水耶…這開價有點遠離市場？」、「這已經不是請一個人上班了，這是在組一間公司，而且還要求全年無休」、「是什麼古代貴族在找家庭教師的風格吧，還要兼司機」。

也有網友認為，若薪資足夠高，這樣的工作內容仍可接受，笑稱「只要月薪20（萬）年終保底2個月，三節各3萬6，您的牛馬已上線」，也有人直言，以工作內容來看，「一個月至少要12萬吧」。