錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

來台生活3年竟誤會到現在！一名來自波蘭的正妹近日在社群平台Threads分享，她搭乘台北捷運時意外發現，自己長期以來認錯路線名稱，原來一直以為的「香蕉線」，其實正確名稱是「板南線」。貼文曝光笑翻眾人，留言安慰「沒事，你不孤單」。

原PO表示，當天搭車時抬頭看見車廂內的路線標示「板南線（BL）Bannan Line」，才驚覺自己多年來都看錯。由於「Bannan」和英文單字「Banana」只差一個字母，視覺上相當接近，她忍不住笑說：「在台灣3年了，我今天才發現原來是『板南線』，不是『香蕉線』。」

貼文曝光後吸引大批網友留言，「還好妳沒叫它藍蕉線」、「越來越有台灣幽默感了」、「沒事！妳不孤單，每次在看的時候，都會不小心當成香蕉線！」、「我外國朋友也曾經跟我說過，他搭香蕉線」。

還有不少人坦言一旦被提醒就回不去了，「完蛋了以後看到板南線都會想到香蕉」、「以後搭這條捷運都會想起是在香蕉線上」、「慘了，被你一說我回不去了」、「以後就叫它香蕉線」、「北捷應該要感謝你賜名」。