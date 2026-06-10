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小強出沒別慌！岳母「10秒解決」神招曝光 女婿讚：被帥到了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，岳母有一招「殺蟑妙招」，方式相當俐落，讓他忍不住直呼「被帥到了」，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成
有網友分享，岳母有一招「殺蟑妙招」，方式相當俐落，讓他忍不住直呼「被帥到了」，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成

夏天將至，不少蚊蟲開始出現在家中，其中蟑螂更是不少人最害怕的生物之一。許多人家中會準備各式滅蟑工具，甚至還有人提供專門到府打蟑螂的服務。一名網友分享，岳母有一招「殺蟑妙招」，方式相當俐落，讓他忍不住直呼「被帥到了」，引發熱烈討論。

一名網友在社群平台Threads發文表示，岳母有一招殺蟑螂的絕招，是他目前看過最乾脆俐落的方法。做法是用馬克杯裝半杯100度熱水，直接往蟑螂身上一潑，瞬間就能解決問題，事後蟑螂屍體也保持完整，相當容易清理。他也補充，只要現場沒有電器、電線等物品，基本上都適用。

原PO表示，自己並不是不敢打蟑螂的人，但第一次看到岳母用這招時，仍覺得相當震撼，直呼「被帥到了」，而且後續清理起來非常輕鬆。

不過，也有網友認為這個方法仍有侷限。有人指出，若還要等水煮滾，蟑螂可能早就跑走，「直接用酒精一噴比較快，但是要避開電器相關」。也有人提醒，熱水潑灑後，家具、裝潢或電器都可能有受潮風險。

對此，原PO回應，自己家中使用的是電熱水瓶，只要按下開關裝半杯熱水，大約10秒就能完成，並不需要另外燒水。不過他也笑說，「忽略了竟然那麼多人家裡沒有電熱水瓶」。

貼文曝光後，也吸引不少網友分享各自的滅蟑方法。有人推薦將沙拉脫加水裝進噴瓶，平時就能放著備用，「只是噴完，可能需要擦拭一下，避免地滑」；也有人表示，自己習慣使用泡沫洗碗精，噴灑後等蟑螂死亡再清理，不僅有效，「還沒有蟑螂臭」。

另有網友分享，自己過去也曾使用熱水，後來改用酒精噴瓶，認為更加方便，不用處理潑過蟑螂的熱水。酒精若能噴到蟑螂翅膀下方的身體，也能破壞其體表油脂並達到殺菌效果，「缺點是（蟑螂）會亂跑，也很難噴到身體」。

此外，Threads上也有網友推薦滅蟑產品「立螞見真蟑」，表示只要在冰箱底部、牆角或櫥櫃下方噴灑，不久後就可能看到蟑螂屍體，使用後家中蟑螂明顯減少，甚至像被「滅絕」一樣。

若住在高雄又真的不敢打蟑螂，也有網友提到可以向「蟑螂勇士」求救，據稱收費100元起跳，讓不少怕蟑螂的民眾笑稱相當實用。

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