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賣手搖飲好賺嗎？老闆拆解成本結構：30萬營業額僅賺4萬5

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料店示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
手搖飲料店示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

手搖飲店一家接著一家開，不少人也曾幻想自己開店當老闆。作家黃大米近日分享與一名擁有三家飲料店的陳姓老闆對話內容，對方坦言，飲料店其實不像外界想像得那麼好賺，即使一家店每月營業額達30萬元，在各項成本支出後，實際獲利可能只剩4萬5000元左右。

陳老闆表示，飲料店獲利大約落在營業額的一成五左右，而這還是在各項成本都控制得宜的理想狀態下。他指出，店租是相當重要的關鍵，如果月營業額為30萬元，店租最好控制在3萬元以內，也就是不超過營業額一成。若租金提高到4萬元，原本有限的獲利空間就可能被大幅壓縮。

他進一步分析飲料店的成本結構，表示店租約占10%、原物料成本約35%、人事費用35%、水電5%、雜支約2%。換算下來，各項成本合計已達87%，剩餘利潤相當有限。陳老闆認為，在這樣的經營模式下，老闆能掌握的主要就是租金與人事成本，因此不少飲料店老闆會選擇親自上全天班，再搭配早晚班工讀生，以降低支出並維持獲利。

至於為何仍願意投入飲料店經營，陳老闆則表示，雖然利潤不高，但只要店面能夠穩定生存，整體收入還是有機會比一般上班族略高一些。他也談到盤讓市場現況，認為如果某家連鎖飲料店生意真的很好，當店家釋出盤讓消息時，總部或體系內部的人通常就會優先接手，真正流到市場上的店面，多半屬於業績較普通的類型。

至於頂讓金行情，陳老闆認為飲料店的合理頂讓價格大約落在30萬元左右。黃大米也在貼文中提到，許多店家開店時投入大量裝潢與設備成本，動輒數百萬元，但若經營不如預期，後續頂讓時往往只能以數十萬元價格脫手。陳老闆也表示，若加盟金高達3、400萬元，能夠在4年左右回本，其實已經算是相當不錯的經營成果。

手搖飲 飲料 創業 店面租金

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