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嫩嬰機上哭不停…媽媽慌了 空服員「1舉動」讓旅客直呼：暖到不行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅客分享搭機經驗，機上一名嬰兒不知原因哭鬧不停，空服員接手協助媽媽安撫，過程中並未顯露不耐神情，溫柔的態度，讓他直呼真的暖到不行。圖／AI生成
一名旅客分享搭機經驗，機上一名嬰兒不知原因哭鬧不停，空服員接手協助媽媽安撫，過程中並未顯露不耐神情，溫柔的態度，讓他直呼真的暖到不行。圖／AI生成

搭機途中遇到嬰兒哭鬧，往往容易引起乘客壓力與家長焦慮，不過近日有粉專分享搭機前往濟州島時的親身經歷，一位韓國空服員主動伸出援手安撫嬰兒的舉動，讓他直呼「真的暖到不行」。

旅居韓國旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文表示，趁著休假帶著家人展開4天3夜濟州旅行。飛行途中，前方座位有一名獨自帶著約3、4個月大男嬰的母親，小寶寶在航程前半段非常乖，不哭不鬧幾乎讓人忘了機上還有嬰兒同行。

直到飛機準備降落濟州機場前，小男嬰突然放聲大哭，推測可能是肚子餓或受到降落時氣壓變化影響，不論母親如何安撫都無法停止，哭聲甚至傳到後艙座位，讓母親一度顯得手足無措。

此時，一名空服員主動蹲下與母親低聲交談後，接過嬰兒抱在懷中，並在客艙走道中間安撫。即使孩子仍持續哭泣，她也未露出不耐煩的表情。

但小嬰兒就是小嬰兒，仍舊哭不停，於是空服員將嬰兒帶往前艙區域，粉專研判是希望降低環境刺激，也減少對其他旅客造成影響。因為當時正值飛機進入降落程序，機長透過廣播進行抵達說明時，背景中仍隱約傳來一陣一陣、已明顯變得輕柔許多的嬰兒哭聲，也讓他意識到，那位空服員仍一路抱著孩子持續安撫。

航班抵達後，粉專目睹那位母親不斷向空服員表達感謝，感性表示，雖然韓國社會節奏快速、人與人也有距離感，但只要是遇到與孩子有關的事，仍能看見韓國人細膩而溫暖的善意，這也是讓旅居韓國的他深深感動地方。

空服員 濟州 嬰兒

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