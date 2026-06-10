國旅怎麼拚？韓國濟州3人房只要615元 粉專：還有落地窗看海

不少台灣旅客赴韓旅遊時習慣將首爾、釜山列入優先選項，不過近期有韓國旅遊粉專分享濟州旅遊經驗，直言實際走訪後發現，當地住宿價格比預期更親民，部分情況下甚至比台灣國旅更具價格優勢，引發網友熱議。

旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」於臉書發文表示，近日與家人前往濟州旅行，入住位於西歸浦市的一間住宿，原本只是希望找到空間稍大、適合同行家人入住的房型，沒想到實際入住後，對價格與整體條件留下深刻印象。

根據分享，房間約3至4坪，配置一張雙人床及一張單人床，雖然設備不是最新，但整體維持乾淨整潔，基本設施齊全。房內設有大片落地窗，原先並未期待能看到景觀，不過因樓層較高，仍能遠遠望見部分海景；衛浴空間則採乾濕分離，並配有免治馬桶。

最讓人意外的是價格。這樣一間完整房型、一晚住宿費僅約新台幣615元，而且並非青年旅館床位，也不是單人價格。粉專也提到，如果願意接受較小空間，同樣預算在濟州甚至還有裝潢更新、條件更好的住宿選擇。

粉專也分享旅遊觀察指出，雖然濟州部分餐廳價格可能高於釜山與首爾，但當地自然景觀相當具有特色，自駕沿著海岸公路行駛，一側可見海景、另一側則能遠望漢拿山，整體旅遊體驗與韓國其他城市有所不同，真心推薦「濟州，真的比大家想像中更值得來」。

貼文曝光吸引不少網友留言附和，「濟州島真的大推」、「濟州島住宿都超便宜的…屌打全日本住宿CP值」、「濟州島物價很低耶」、「實現鮑魚自由」。