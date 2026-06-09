做人全靠演？他靠「1社交手段」累積好人緣 網讚高級 ：可避開80%麻煩

「社交」是一門難以掌握的學問，有人偏好獨處，認為不用應付人際往來反而更自在；但也有人即使不擅長交際，仍會試著找到適合自己的相處方式。近日就有一名網友分享弟弟的故事，表示自己意外發現弟弟在家人與朋友面前完全是兩個不同的人，讓她忍不住感嘆「原來平常真的有人會裝笨」，貼文也吸引大批網友討論。

原PO在Dcard發文表示，過去一直以為弟弟個性難搞且愛記仇，不但講話直接、容易與人起衝突，平時對陌生人也缺乏耐心，甚至還會在路上跟人吵架。然而某次與弟弟的朋友聊天時，卻聽到完全不同的評價，朋友們眼中的他「少根筋有點呆呆的」，不僅待人隨和、脾氣好，還很會聊天，和任何人都能自然相處。

這樣的落差讓原PO相當傻眼，忍不住向弟弟求證。沒想到弟弟坦言，自己在外確實會刻意表現得比較無害、單純，與人保持良好互動主要是為了避免不必要的麻煩。他認為平時維持不錯的人際形象，很多事情處理起來會更順利，也比較不容易成為眾人關注的焦點。

貼文曝光後，不少網友直呼相當有共鳴，認為這類「反差型人格」其實比想像中更常見。有人笑稱自家妹妹在外面總是裝可愛、裝天然，人緣好到不行，回家卻完全是另一個樣子，「房間堆滿垃圾、不做家事，脾氣還超差」，讓他至今都無法理解為何對方在外評價這麼好。也有人表示，許多人看似單純，其實只是選擇把真實情緒留給最親近的人，「對家人不用偽裝，對外人總要包裝一下」，認為這是再正常不過的人際現象。還有網友用「大智若愚」總結，認為真正聰明的人往往不會展現自己。

另一方面，也有不少人從職場角度分析「裝笨」的好處。有網友直言，「裝笨，是很高階的思維，可以去除80%的麻煩雜事」，並分享自己在實驗室的經驗，曾熱心協助同學解決研究問題，沒想到對方最後以不熟悉設備為由，把後續實驗工作推到他身上。也有人認為，這種做法未必真的是裝笨，而是懂得根據場合調整社交模式，「就像開啟手機省電模式一樣，把精力留在重要的人事物上」。

隨著出社會後生活重心逐漸改變，許多人雖然想維持朋友圈，卻常因時間、工作等因素而力不從心。本站曾報導，一名女網友透露自己平時收到的訊息大多是家人、同事或廣告通知，想約朋友聚會卻發現越來越困難，雖然偶爾會感到失落，但又覺得社交相當耗費心力，相關經驗引起不少人共鳴。許多網友認為，比起勉強維持大量社交關係，還是找到適合自己的相處節奏更重要。