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客人試穿一堆衣服不買還亂丟 NET員工曝原因：摺到快發瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在NET工作的網友抱怨，不少客人試穿衣服卻不買，純粹只是為了在試衣間拍穿搭照上網分享。照片為示意圖，非本文當事地點。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影
一名在NET工作的網友抱怨，不少客人試穿衣服卻不買，純粹只是為了在試衣間拍穿搭照上網分享。照片為示意圖，非本文當事地點。 聯合報系資料照片／記者邱瑞杰攝影

買衣服前試穿是很正常的作法，不過有一名在NET門市工作的網友抱怨，不少顧客到門市試穿一堆衣服卻不買，原因是他們只想拍穿搭照上傳網路來賺取流量，讓他不滿地說「可以不要再給NET穿搭流量了嗎？」貼文一出掀起不少討論。

原PO在Threads發文表示，許多顧客到門市試穿只是為了拍出各種穿搭照片，然後上傳網路分享賺取流量，卻一件都不買，試穿後的衣服也都亂丟，最後都得由店員來善後，讓他快要發瘋。他無奈地表示自己的工作不是只有整理衣服，每天上班還有一堆事情要忙，但看到客人試穿後亂成一堆的衣服就讓他很煩躁。

原PO說常常聽到試衣間裡傳出客人很大聲地說「拍完影片可以回家了」，讓他非常傻眼，認為如果真的要拍穿搭照，可以買回家之後再推薦給大家，但買都不買就在推薦，不免讓人質疑是真推還是假推。

貼文引起熱議，「原來都沒有買嗎？我以為是要買才拍欸」、「每次看到影片是在更衣室裡拍的都直接滑過，要大力推薦就請買回家慢慢拍」、「之前做過NET，真的是摺衣服摺到發瘋⋯平常就夠多衣服要整理了，加上這種亂象根本就是摺衣地獄」、「同為服飾店店員有同感，看到亂到像垃圾山一樣的桌子真的會很躁」、「我有遇過三個女生進去試穿，試穿完還出來互相看，看穿起來好不好看，然後離開時桿子上掛了快二十件衣服」。

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