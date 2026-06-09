媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

豪雨過後，全台不少地方都傳出蟑螂大量出沒的情況，讓不少人直呼崩潰。不過在一片「打蟑」聲浪中，一則關於「蟑螂湯」的貼文卻意外勾起許多人的童年回憶。

一名網友日前在Threads發文表示，最近看到蟑螂特別多，突然想起媽媽曾說過，外婆以前會煮蟑螂湯給孩子喝。原PO坦言，小時候一直以為這只是大人隨口編出來的故事，目的是叫小朋友不要怕蟑螂。沒想到前陣子回老家和表妹聊天時聊到這件事，表妹竟表示自己的爸爸，也就是原PO的舅舅，也曾提過小時候喝過蟑螂湯，讓他忍不住懷疑：「難道是真的？」

貼文曝光後，許多網友驚呼「看到蟑螂湯整個瞳孔地震」、「我不要我不要我不要，我看留言區一直在尖叫」、「要是我媽給我喝蟑螂湯，我會報警抓她」。

但也有不少網友分享家中長輩聽過或親身經歷過的偏方。「我媽民國52年的，她說她幼兒的時候也喝過蟑螂湯，外婆煮給他的，聽說是治病用的」、「我外婆說她小時候咳嗽咳不停，會吃蟑螂止咳，她說吃起來是鰻魚的味道」、「我真吃過蟑螂，鄉下有很多偏方，其中一個就是吃蟑螂」。

網紅「金棗阿嬤」也曾分享過吃蟑螂的經驗及料理步驟，她提醒處理時一定要把蟑螂的頭及內臟去除，不然會腥臭到「吐死」，然後把鹽塞進蟑螂肚子裡再拿去烤，烘烤後的蟑螂肢體都會被燒乾，剩下的軀體部位拍一拍就可以吃了，味道很香。

事實上，蟑螂（中醫藥學中稱為「蜚蠊」）確實可以入藥。根據傳統中醫藥學（如《全國中草藥匯編》），蟑螂具有解毒消炎、散瘀消結、利水消腫等功效。臨床上曾被用於治療咽喉腫痛、扁桃腺發炎、肝硬化腹水及蛇蟲咬傷等。在現代，中醫或生技產業會利用特定的蟑螂（通常為美洲蟑螂）進行科學提取，製作成內服或外用藥劑。