台灣「1優勢」太誇張！外國人親身體驗後驚喊：世界觀崩壞了

台灣便利又高效率的生活環境，往往讓許多外國人感到不可思議。近日有一名音樂人在threads上分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，結果受到巨大的文化衝擊，引發網友熱議。

原PO表示，英國籍丈夫某次在台灣更換手機螢幕時，店家先是不好意思地說明零件沒有現貨，需要另外調貨，接著補充「可能要麻煩等一個小時」。丈夫原本以為接下來聽到的會是數週甚至一個月的等待時間，得知實際只需1小時後當場傻眼，忍不住驚呼：「用這種語氣說，我還以為要等一個月！」直呼受到不小衝擊。

不僅如此，原PO朋友也曾有類似經驗。她透露，有次購買鞋子時遇到尺寸缺貨，店員表示需要約半小時調貨，由於當時趕著接小孩，她一度擔心來不及，沒想到店員主動提出可協助快遞配送。最後鞋子甚至比她本人更早抵達家中，讓她笑稱，這樣的服務效率足以讓許多英國人大開眼界，「世界觀直接崩壞」。

貼文曝光後引發熱烈討論，有網友表示，家中的外籍伴侶第一次沒有預約就直接前往診所，不僅短時間內完成看診，甚至當天就接受眼睛雷射手術，讓對方驚訝不已，還特地打電話向國外親友分享。

另有曾在服飾業工作的網友回憶，過去曾有外國顧客擔心修改褲長來不及取件，沒想到得知約45分鐘即可完成後，當場露出不可置信的表情，頻頻確認是否真的能在當天拿到成品，讓她感嘆這在台灣其實相當常見，也直呼只有台灣人會抱怨「我趕時間」。

不少網友也大誇，「台灣人自己創造了一個天堂，但很多人都不知道」、「去過國外就知道有台灣有多幸福了，真的要珍惜」、「辦身分證可以馬上拿，健保卡補辦也可以馬上拿，很多證件都很快，國外有的都要一個月」、「台灣不管是醫院還是公家機關效率都比外國好太多」、「看醫生也是，外國人醫檢似乎都要等幾個月」。