媽媽騎機車到一半尖叫「有蛇！」 超商店員冷靜救援被讚爆

一名網友在Threads分享驚險經歷，表示媽媽騎車途中突然大喊「有蛇！有蛇！有蛇！」，隨即直接把機車丟在路邊跳開，讓原PO也嚇了一跳，沒想到該條蛇竟然從機車龍頭一路爬出，場面相當驚悚。

原PO表示，當下眾人圍觀，還有人詢問「你們養的嗎」，但他立即否認，強調也是第一次遇到這種情況。最終是附近全家便利商店店員出手協助，使用工具將蛇引導並移出現場，過程相當冷靜，也讓原PO形容「帥到像在拍Discovery頻道」。

留言區中，有人提醒「雨傘劇毒，但牠應該更怕你，你掃把掃走牠就好」、「雨傘節神經毒，台灣六大毒蛇之一」。不過也有網友指出「這不是雨傘節，雨傘節黑白一節一節很分明…應是無毒白梅花」。

更有不少留言歪樓稱讚店員，「留友看正確處理蛇蛇的方式，給這位店員100個讚，掃把、網子，情緒穩定，撥入網內後讓蛇蛇安全的離開」、「店員太帥了吧」、「幸好你們沒事！也感謝店員友善抓蛇及驅趕」。

有網友曾在Threads提醒，若是在爬山、踏青或野外活動時遇到蛇，原則上只要自行繞路、保持距離離開即可，不需要特別通報，因為蛇本來就生活在這些環境中，人類進入的反而是牠們的棲地，只要不干擾，多數情況下牠們也會自行離開。

若是在家中發現蛇，可通報1999市民專線，請相關單位派員協助捕捉處理，等待期間先確認蛇的位置並保持距離，同時也可自行處理，但需特別注意避免使用金屬蛇夾，因其夾力可能造成蛇體嚴重受傷甚至致死，建議優先使用較安全的橡膠材質工具，或以掃把與畚斗等方式協助驅離體型較小的蛇類，並盡量保持冷靜避免驚擾。