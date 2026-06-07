代繳停車費恐惹禍？他曝移工「悠遊卡不儲值」行徑 網驚：詐騙新招

出門在外遇到陌生人借錢、求助的狀況屢見不鮮，但有些「幫忙」可能暗藏危機。知名汽車部落客「嘉偉」近日在臉書發文分享，他在停車場遇到一名外籍移工，對方手持現金求幫忙代刷悠遊卡繳費，卻不願走到對面的超商儲值。詭異行徑曝光後，釣出許多內行網友急勸「千萬別幫」，警告這舉動極有可能讓自己無辜捲入犯罪案件。

隨著電子支付普及，許多停車場早已取消現金繳費機制。汽車部落客嘉偉日前在臉書粉專「Go車誌 嘉偉」發文透露，自己日前在停車場繳費時，遇到一名外籍移工上前攀談。對方表示手上的悠遊卡餘額不足，希望能直接給嘉偉120元現金，請他用悠遊卡幫忙代扣停車費。

嘉偉見狀，好心提醒對方「對面就有便利商店」，建議直接拿卡去超商儲值就能順利繳費。然而，這名移工明明聽得懂中文，卻對此提議充耳不聞，寧願繼續在繳費機旁耗時間，尋找下一個願意幫忙代刷的排隊民眾。對方「寧願求人代刷，也死不肯去儲值」的堅持，讓嘉偉感到相當匪夷所思。

這段奇特的經歷曝光後，立刻引發網友熱議，多數人皆力挺嘉偉不幫忙的決定。內行網友警告，悠遊卡消費會留下數位紀錄，且繳費時必定會對應到車牌號碼，「如果是贓車或是作案車輛，警察循線找上的絕對是刷卡的那個人！」還有人指出，現在詐騙手法猖獗，甚至會利用移工來降低民眾戒心，製造斷點。建議若遇到這種不合常理的請求，直接請警察來幫忙最安全。

此外，也有部分民眾好奇：「外籍移工來台灣可以開車嗎？」對此，熟悉法規的熱心網友解釋，外籍人士只要持有台灣合法的居留證（ARC），不僅能合法報考、取得駕照，甚至可以購車。近年來，許多二手車行也看準這波商機，專門製作東南亞語言的推銷影片來吸引移工客源，因此在路上看見移工開車早已不是新鮮事。