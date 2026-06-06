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手搖飲1分糖還是很甜？前飲料店員曝內幕：跟你想的不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己是手搖飲店員，指出1分糖基本上都是全糖的三分之一或以上，直言「1分糖根本沒味道」。示意圖/AI生成
一名網友分享，自己是手搖飲店員，指出1分糖基本上都是全糖的三分之一或以上，直言「1分糖根本沒味道」。示意圖/AI生成

一名網友分享，自己是手搖飲店員，指出1分糖基本上都是全糖的三分之一或以上，直言「1分糖根本沒味道」，顛覆一般民眾認知，引起討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，許多人以為「1分糖」代表幾乎不加糖，但實際上部分店家的做法並非如此，1分糖仍可能達到接近全糖的三分之一以上，與一般想像有明顯差距。

這名網友進一步說明，「半糖」在實務上也不一定等於全糖的一半，反而可能接近75%的甜度；相較之下，「微糖」有時反而更接近一般人認知中的半糖程度，建議如果想要戒糖，就是直接選無糖。

貼文一出後，不少網友都表示「現在很多無糖還是很甜，我不知道這樣無糖的定義到底是什麼」、「用機器按出糖漿的應該比較準，用湯匙舀糖漿，感覺就是大約而已」、「很討厭點微糖，結果一喝根本是半糖的店，我都會倒掉，根本糖漿做的」、「等你做過不同品牌的飲料店，每間的糖量都是不同的」、「每間店不一樣吧？有的一分糖真的很甜，有的一分很剛好啊」、「身為前飲料店員，這件事並不一定」。

此外，也有內行網友回應「50嵐的一分糖就真的是一分糖，剛好可以讓茶去澀，又能帶出茶的香味」、「50嵐現役員工澄清，沒有這樣分，每次拉一分都覺得很少」、「50嵐就是照比例好好算的店家」、「烏弄的1分糖就真的沒什麼甜，他們家的3分糖也比其他家還不甜」、「星巴克是本身配方壓幾下就精準改幾下，四下改兩下，那就是半糖」。

事實上，台灣人愛喝手搖飲已成日常，不少人「無糖不歡」，但嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。本站曾報導，台灣大學最新研究揭露，市售手搖飲不僅糖分驚人，部分標榜「無糖」飲品甚至仍含糖，潛藏健康風險與資訊落差。

台大食品安全與健康研究所副教授羅宇軒團隊分析，市面上一杯700毫升「半糖」手搖飲，平均含糖量高達46.5公克，已逼近世界衛生組織建議成人每日游離糖攝取上限50公克。一般手搖飲微糖約25克糖、半糖35克糖，全糖則超過50克，一天只要喝一杯半糖飲料，就可能接近或超標。

研究發現，部分標示「無加糖」的飲品，實測仍可檢出糖分，顯示產品標示與實際成分之間存在落差，消費者在不知情下可能已攝取過量糖分，建議民眾可從「減糖、減量、減頻率」三方向著手，例如選擇無糖或微糖、避免每日飲用，並留意珍珠、椰果等配料的額外糖分。唯有提升自我意識與制度透明，才能在享受手搖飲的同時，降低健康負擔。

手搖飲料 含糖飲料

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