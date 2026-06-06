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台人遊福岡遇豚骨臭衝擊！日本網紅曝「菜鳥秘笈」勸：拉麵別亂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
拉麵店示意圖。圖／AI生成
拉麵店示意圖。圖／AI生成

近年赴日本旅遊的台灣民眾越來越多，其中九州福岡更是熱門城市之一，以豚骨拉麵聞名。不過近日有日籍網紅「日本人的歐吉桑」分享觀察指出，許多旅客一抵達福岡，往往會先對街頭瀰漫的豚骨氣味感到驚訝，甚至直言「味道衝擊感很強」，引發討論。

日本人的歐吉桑在臉書發文中提到，福岡被視為豚骨拉麵聖地，也是知名品牌一蘭、一風堂的發源地。不過他提醒，當地人從小習慣濃厚豚骨風味，嗅覺與味覺早已適應，因此對「傳統豚骨＝越濃越香」的接受度較高，包含湯頭氣味與麵條硬度都有固定偏好，但這類口味不一定適合所有外國旅客。

歐吉桑進一步指出，若是初次造訪福岡的旅客，可先從較溫和的拉麵店入門，例如「博多SHIN-SHIN」，該店較常接待國外觀光客，口味也相對平衡。如果仍能接受該風味，再嘗試泡系豚骨拉麵，如博多一幸舍、博多一双等，整體湯頭較柔和、帶有細緻泡沫口感。

此外，歐吉桑也建議，部分觀光客常被推薦造訪的一蘭拉麵，其實在台灣也能品嘗到相似風味，因此若特地前往福岡旅行，他個人認為未必需要將一蘭列為必吃選項，反而可將機會留給當地更具特色的店家。

另一方面，本站也曾報導，也有旅客在社群平台Threads分享類似經驗，形容福岡部分街道會出現類似「腳臭、濕襪子甚至難以形容的氣味」，讓初次造訪者感到震驚。貼文引起大量網友回應，有人表示確實「味道很重但吃起來很好吃」，也有人形容第一次接觸時「嗅覺衝擊很大」。

對此，有長居福岡的台灣網友也解釋，該氣味與豬肉處理方式及熬煮工法有關，九州為豚骨拉麵發源地，部分店家仍保留較傳統的濃厚風味，因此氣味較明顯；但現代改良版本多已調整，使口感與氣味更為溫和，也讓不同族群都能找到適合自己的拉麵選擇。

拉麵 福岡 日本

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