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高鐵擠到變難民營？ 他砸錢坐商務艙傻眼「一堆人站著」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

高鐵尖峰時段一位難求！近日一名網友搭乘高鐵時發現，連商務車廂附近也擠滿旅客，車門口幾乎沒有多餘空間，讓他忍不住直呼，高鐵真的需要增加車廂。貼文曝光後，也引發網友討論高鐵運能、站票與票價是否該調整。

原PO近日在Threads發文表示，自己搭乘高鐵時，發現車廂內擠滿乘客，連商務車廂附近也幾乎沒有多餘空間，他不禁直呼：「高鐵真的需要增加車廂，很像難民，而且在商務車廂的安寧襯托之下，更像難民了哈哈哈。」

從原PO分享的照片可見，車廂連接處與門口區域站滿旅客，空間相當有限，乘客幾乎只能貼近站立，也讓不少人對高鐵尖峰時段的搭乘品質產生共鳴。

貼文曝光後，不少網友認為，高鐵尖峰時段人潮已經相當吃緊，若要改善擁擠問題，可能需要從全車對號座、票價、運輸分流等方向著手。網友留言表示，「我覺得高鐵應該要試辦全車對號座」、「高鐵票價應該要漲價，以價制量」、「但凡一天有五分之一的人流轉去搭客運，都不至於這麼擠，然後客運的載客率也可以好看一點」、「如果月台只能停12節車廂，那麼換新車營運也無法改善啊！」

也有網友認為，增加車廂難度頗高，「卡在台北車站最多只能停12節車廂，因為是直接拿台鐵的月台改成給高鐵，不然當初設計高鐵站月台的時候，是規劃16節車廂。這種情況大概等新車上線營運，才有機會稍微舒緩」、「增加不了，月台停不下，就連新的N700ST都只有12車」。

此外，台灣高鐵5月25日更換轉轍器控制機箱電源模組出現異常，造成近年來最嚴重的延誤事故。台灣高鐵公司今天（4日）宣布，經歷這次事件，將原訂年限為35年的系統，為避免因設備老舊影響營運可靠度，將投入2千億元，提早15年更新重置關鍵設備，進一步提升系統穩定及韌性。

高鐵 車廂 台鐵

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