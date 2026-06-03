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垃圾食垃圾大？客帶黴菌杯裝飲料「拒絕店家幫洗」網驚：恐交叉感染

聯合新聞網／ 綜合報導
政府法規明定自備非一次用飲料杯可享5元優惠，但若消費者未做好容器清潔，恐造成店家器材的交叉汙染。示意圖／ingimage
政府法規明定自備非一次用飲料杯可享5元優惠，但若消費者未做好容器清潔，恐造成店家器材的交叉汙染。示意圖／ingimage

配合環保減塑政策，民眾自備環保杯購買手搖飲可享折扣優惠。不過近日卻有飲料店業者發文大嘆，遇到顧客帶著瓶口長滿黴菌的塑膠瓶要求裝飲料，甚至拒絕店家協助清洗，讓他對潛在的衛生與食安交叉汙染問題感到相當擔憂。

該名業者在Threads上貼出照片，畫面中顧客自備的瓶口周圍，明顯卡滿了一整圈黑色的黴菌與汙垢。業者無奈表示，顧客不僅拒絕讓他幫忙清洗，也堅持不使用店內提供的乾淨杯子。業者坦言，看到如此衛生條件堪憂的容器，裝入飲料後真的很怕顧客喝出健康狀況，但又難以拿捏服務與食安間的界線，直呼遇到這種情況實在「好難做人」。

貼文曝光後，迅速引發網友熱議。許多人對該容器的衛生狀況感到不可思議，強烈建議店家應以食安為由直接拒收，「萬一他喝了拉肚子，算誰的責任？」、「這會汙染到店家的器材，造成其他客人的交叉感染」。此外，也有不少餐飲同業分享崩潰經歷，指出曾遇過客人的環保杯打開有濃烈酸臭味，甚至有未洗淨而滋生果蠅、蛆蟲的恐怖狀況，讓店員們苦不堪言。

事實上，依據政府公告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，連鎖飲料店、便利商店等特定對象，必須提供自備「非一次用飲料杯」的消費者至少新台幣5元的價差優惠。然而，推廣環保杯的出發點是為了減少廢棄物，若消費者未確實做好容器的日常清潔，不僅容易引發腸胃健康風險，也可能對店家造成困擾，依據環境部公告，業者有權拒絕替消費者清洗環保杯。

食安 環保 環保杯 減塑 飲料 手搖飲

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