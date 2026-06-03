台南近40度極端高溫…測速照相牌面「糊到像AI」交通局：不是融化

台灣各地天氣炎熱，台南玉井前幾日甚至連續好幾天飆出逾39度以上高溫，臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享一張「常有測速照相」的告示牌引起討論，上頭的字體疑因太熱而融化扭曲、脫落，還有網友以為是AI生成或是手寫的告示牌。

「台南式 Tainan Style」po出黃色的測速照相告示牌照片，原本黏在上面的字體熱到融化、歪斜，甚至看起來還有脫落的感覺，粉專寫說，「一開始還以為這塊牌子是手寫的，沒想到是台南已經熱到字融化了」。

難得的奇景引發網友們議論，「還以為是AI，結果是真的」、「熱成了AI生成的樣子」、「有種字自己在動的感覺」、「連續霸榜全國最高溫」、「再熱一點就變成篆書了」、「原來是巧克力冰淇淋啊，我還以為是路牌呢」、「第一次這麼希望台南下點雨」、「有可愛耶」，不過也有人指出，其實不是融化，「是貼紙掉了」。

根據《壹蘋新聞網》報導，台南市交通局交管科長劉昆和說明，因該告示牌已經使用超過10年，舊的方式是以貼紙方式製作文字，而非現今使用的印刷技術，所以才會出現脫膠情形。目前該告示牌已經進行拆除，後續也會全面巡視其他道路是否有無類似的舊款牌面。

根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南玉井38.4度，其次是台東縣大武37.8度。氣象署發布橙色燈號高溫資訊，今天白天台南市、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。