獨旅多年第一次遇到…他起床見床邊紙條傻眼 網吵翻：到底誰該檢討

住背包客棧最怕遇到什麼情況？一名網友近日在Threads分享，自己獨旅多年、住過不少背包客棧，卻在日前到花東旅行時遇到人生第一次的尷尬經驗。原PO表示，當時進行5天4夜行程，入住混合房型，前兩天一切正常，沒想到第三天早上醒來，卻發現自己的床位被貼了一張便條紙，上頭寫著「不好意思你會打呼，嚴重影響房客安寧，請改善謝謝」，讓他非常尷尬。

原PO坦言，後面幾天住宿體驗也變得有些難以形容。回到台北後，他鼓起勇氣詢問家人與女友，結果兩人都表示其實早就知道他會打呼，只是一直不好意思直接告訴他。這也讓原PO第一次意識到問題可能比想像中嚴重，因此開始上網查詢改善方式。

他表示，查資料後才發現打呼似乎很難單靠意志力改善，像是側睡、戒酒、減重等方法效果因人而異，因此好奇若想根治是否只能透過止鼾手術處理，也向網友請教相關經驗。不少人建議應先確認是否有潛在健康問題，「先去睡眠中心檢測，呼吸中止比較令人擔心」、「建議你去掛大醫院的耳鼻喉科，他們有睡眠檢查，去睡一個晚上就知道有沒有睡眠呼吸中止症」。

不過留言區也出現另一派聲音，認為背包客棧本來就是多人共住空間，多少都可能遇到各種生活習慣不同的旅客「在乎打呼聲的人去住背包房，再提醒別人打呼會吵這行為比打呼還有病」、「住背包床的人都知道可能遇到形形色色的人，睡覺狀況只要不是故意的通常會自己找方式解決」。

也有人認為，若真的對聲音相當敏感，應該優先選擇其他房型「如果我今天為了方便或是省錢去住青旅，根本不在乎有沒有人打呼」、「怕別人影響自己，應該去住單人房型」、「如果不是故意製造噪音，那應該沒什麼需要被怪責的呀」。