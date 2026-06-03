機票真的越查越貴？達人破解票價浮動迷思 教3招省荷包

全球旅遊熱度升溫，不少民眾在規畫出國行程時，最關心的就是機票價格。網路上流傳不少訂票傳聞，例如「機票是不是越查越貴？」、「用無痕視窗買機票會不會比較便宜？」旅遊粉專「Gary哥不想上班」發文，破解常見訂機票迷思。

旅遊粉專「Gary哥不想上班」發文，針對「機票越查真的會越貴嗎？」的疑問，他表示，這完全是迷思。機票價格之所以會浮動，主因並非搜尋次數或Cookie紀錄，而是航空公司的「動態調整」策略與「座位庫存」所影響。

他解釋，同一個航班通常會分成不同價格級距的艙等，當最便宜的艙等售完後，系統自然就會跳到下一個較高價的級距，因此乘客看到票價上漲，並不代表是因為自己查太多次，導致網站刻意調漲價格。

至於「用無痕視窗買機票真的比較便宜嗎？」Gary哥也直言，開啟無痕模式並不會因此買到更便宜的機票。因為訂票網站在使用者點進頁面的那一刻，就可能已經產生紀錄，單純清除Cookie或改用無痕視窗，實際效果都相當有限。

Gary哥指出，真正能守住荷包的做法，是養成三個好習慣，包括避開旅遊旺季出遊、提早多方比較票價，以及善用價格追蹤工具並設定票價異動通知。

貼文曝光後，有網友分享自身經驗，表示曾幫兩組人購買暑假機票，第一組買到17000元，但第二組要買時，票價卻直接跳到23000元，原本已經通知對方打消念頭，「沒想到一週後機票降回17000元！」

對此，Gary哥回應，第一組買到17000元時，很可能剛好把該航班最便宜艙等的最後幾個座位買走，因此第二組購票時，系統只能自動跳到下一個較貴的級距，也就是23000元。

至於一週後票價為何又降回1萬7000元，他表示，可能是航空公司的系統重新計算後，發現該班機仍有不少空位，因此再次釋出17000元的低價艙等販售，「這證明了真的不是因為搜尋，而是你們剛好買在跨艙等的交界點」。

也有網友表示，自己仍覺得搜尋次數可能有影響，他四月看清邁機票，原本是11500元，看了三、四天一直往上漲，漲到12800元就直接訂了，沒想到「一週後，5月初一看，又掉到11900元」。

Gary哥則回應，他尊重每個人的想法，但自己買機票的原則，就是盡量搶便宜艙等。他指出，這類情況其實仍可用「動態定價」解釋，當買氣較旺時，價格可能跳到12800元；但過了一週後，航空公司發現高價位機票銷售不如預期，系統就可能重新釋出11900元的便宜艙等，「這是機率跟庫存問題」。

近期航空燃油價格下跌，交通部民航局表示，國籍航空的國際航線客運燃油附加費，將自6月7日起調降，短程航線調降為35美元，長程航線調降為91美元；另外，考量我國機場建設及物價波動，未來轉機旅客的「轉機過境設施使用費」，將從今年9月1日起分兩階段調漲。