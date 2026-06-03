夏天熱爆！妹子改掉「1穿搭」秒變涼爽 網大力點頭：真的回不去

隨著夏季高溫來襲，不少人開始尋求更清爽的穿搭方式。一名女網友近日發文表示，由於天氣實在太熱，穿著內衣外出常讓她感到悶熱不適，因此曾嘗試不穿內衣出門，卻發現自己始終無法完全放鬆，擔心旁人注意到身體輪廓，讓她相當苦惱，文章一出後也馬上引起熱議。

原PO在Dcard發文指出，因為天氣太熱，穿著內衣外出都覺得不舒服，因此某次嘗試不穿內衣出門，卻發現一路上會不自覺感到緊張，深怕被人發現到有些微激凸之類的，甚至會下意識做出遮掩動作。她坦言，最困難的並非穿搭本身，而是難以不在意他人的目光與評價，因此好奇如今究竟有多少女生已習慣不穿內衣出門。

貼文曝光後，引起不少網友討論。有支持者認為，不穿內衣其實相當自在，「已經七年沒穿了，激凸會一直看的大部分是老人，已經習慣不去在意他們的目光了」、「我在公司都不穿也沒怎樣，幹嘛管別人眼光」，也有人分享替代方案，「可以穿Bra top啊」、「我如果是外出服就是穿罩杯式小可愛」、「太熱不穿內衣的話我會貼胸貼」。

不過，也有另一派網友表示，自己仍習慣穿著內衣，認為較有安全感，「不穿是涼，但出門走路時會晃來晃去更不舒服」、「我不穿內衣不行，不知道為什麼雖然胸部不大，但晃久了會痛」、「我還是會穿，不然沒有安全感」、「這麼熱我也想不穿，但是我覺得激凸跟駱駝蹄都很醜，沒辦法不穿」、「嘗試過 但走在路上真的太容易被男性注視，心裡很不舒服，只好再穿回」。

根據本站報導，有網友也在思考台灣夏天炎熱該如何穿搭，一票網友推薦他「亞麻或棉麻材質」，認為亞麻的材質很適合台灣氣候。另外也有人建議可以參考東南亞的穿搭方式，「在越南隨手買的幾件衣服，回台灣穿超級涼爽，後悔沒多買幾件」、「台灣夏天穿搭早就該學學東南亞、泰國或印尼了」。