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日本伴手禮慘遭丟棄！她買布丁、明太子醬沒託運 過安檢才知「全算液體」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友最近從福岡返台前，買了當地人氣伴手禮治一郎布丁和島本明太子醬，沒想到通過機場安檢時，才知道都被歸類為液體或半流質物品，最後只好全數丟棄。旅客示意圖。圖／AI生成
一名女網友最近從福岡返台前，買了當地人氣伴手禮治一郎布丁和島本明太子醬，沒想到通過機場安檢時，才知道都被歸類為液體或半流質物品，最後只好全數丟棄。旅客示意圖。圖／AI生成

一名女網友最近前往日本福岡旅遊，返台前特地買了治一郎布丁和島本明太子醬，沒想到通過機場安檢時，全被海關丟棄，才知道這些商品都被歸類為液體或半流質物品，必須託運，讓她心疼直呼「花錢買教訓」。

原PO在Threads發文表示，福岡旅程最後一天購買當地知名的治一郎布丁及島本明太子醬，準備帶回台灣當伴手禮，沒想到被海關告知這些商品都被視為液體管制品，不能直接手提登機，最後只好丟棄。

原PO無奈表示，花錢買教訓事小，但帶著孩子一路採買相當耗費體力和時間，如今全數報銷，不免覺得心疼。她以自身經驗提醒大家，「布丁跟明太子醬一定要放託運」，希望不要再有人經歷跟她一樣的事情。

貼文曝光後，不少有經驗的網友也紛紛提醒，除了布丁及明太子醬外，果凍、羊羹、太多奶油的甜點、味增都算液體，另外膠狀或半流質食品，且單一容器超過100毫升，就無法隨身攜帶登機，必須放入行李託運，「只要不是固體都一律託運」。

也有網友分享自身慘痛經驗，「我一開始也不曉得果凍不行，機場超市買了要飛機上吃，結果出境馬上被丟」、「3COINS的抹醬也被丟了三罐」、「上個月壓線買的明太子醬全部沒了」、「沒事沒事妳不是第一個，我被丟掉六個布丁呢」。

有網友表示一條島本明太子醬就有115g，其實原本就超過規定，原PO回應「我還有一股衝動想請安檢擠掉幾g，再讓我帶一些回來」。不少人提到，福岡島本明太子門市其實都會主動提醒旅客相關規定，「店家都有告示一定要託運啊」、「買明太子的時候店員就有提醒要放託運」、「島本都有中文翻譯的告示，請客人閱讀確認」。

根據福岡國際機場列出關於攜帶液態物品的限制實施，旅客禁止攜帶超過100毫升的所有液體物品進入客艙內。不過，辦理出境手續後在免稅店等商店購買的酒、化妝品等液體物品，可不受上述限制帶入機艙內。

日本 福岡

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