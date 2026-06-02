后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

一名網友分享，近期前往台中后豐鐵馬道騎自行車時，發現假日人潮明顯不如過去熱絡，讓他驚呼「前幾年開車來時還一位難求」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期趁周末前往后豐鐵馬道騎腳踏車，明顯感受到人潮退了一大半，甚至前幾年開車來，連停車位都一位難求，讓他相當好奇，是什麼原因讓大家不想再來后豐鐵馬道騎車？

貼文一出後，不少網友都表示、「現在是淡季，加上今年比較早熱，太熱了」、「太貴，我們兩大兩小租兩台電動車要1600」、「因為自行車已淪為電動腳踏車的天下，明明就是自行車步道，那個感受真的差異很大」、「電動自行車太多，對自己騎車的小孩實在很不友善！每台都在拚速度」、「大家都騎電動的，沒有以前鐵馬的樂趣了」、「去過一次後發現一堆人騎腳踏車飆車，完全沒有悠閒的感覺」。

不過，也有網友回應「人少騎才好，人多很亂」、「慢慢騎、享受風吹過臉的感覺，慢慢看風景才是最棒的」、「人少這樣也好」、「人少的時候真的比較舒服」、「這不是很好嗎？不會有以前那樣一堆人走路散步跟自行車搶道路」。

除了后豐鐵馬道之外，連遊樂園的人潮都不如以往。本站曾報導，一名網友分享平日前往六福村的畫面，發現人潮稀少，與童年印象落差極大，甚至園區內九成餐廳沒營業，只剩零星攤販與販賣機，小販下午兩點半就開始收攤，讓他感嘆「六福村真的只能留在回憶裡」。

對此，引起不少網友共鳴，指出「請特休一個人去六福村，結果差點包場」、「昨天整艘船只有我一個人」、「價格真的太貴」，也有人拿日本環球影城相比，認為六福村門票約1400元，但體驗差距卻非常巨大。還有人感嘆，「台灣不重視這個產業，要業主投入大量資金更新硬體其實很困難」。